코웨이, ‘파워 냉방·위생 케어’ 강화한 벽걸이 에어컨 출시

상하좌우 강력 냉방 구현

자동 관리 기능·전문 케어 차별화

ㅇ 0 코웨이 벽걸이 에어컨 8평형 인테리어 컷./코웨이

라이프 솔루션 기업 코웨이는 '벽걸이 에어컨'을 출시하고 독립 냉방을 희망하는 고객층 확보에 나선다고 11일 밝혔다.이번 벽걸이 에어컨은 냉방 성능과 위생 편의를 강화한 신제품으로, 상하좌우 4가지 방향으로 바람을 자동 조정할 수 있다. 공간 면적에 따라 △6평형 2종(IoCare형·기본형) △8평형 △10평형 등 4가지 라인업으로 구성됐다.특히 고효율 인버터를 적용해 에너지 효율성을 높였다. 설정 온도에 도달하면 운전 속도를 스스로 조절해 전력 낭비를 줄이고 쾌적한 상태를 유지한다. 6평형 IoCare 모델은 휴대폰 애플리케이션을 이용한 관리도 가능하다.냉방 종료 시 자동 건조 기능으로 에어컨 내부 습기를 말려 곰팡이와 악취 생성도 최소화한다. 또 열교환기에 쌓인 먼지, 이물질을 알아서 제거하는 클린세척 기능이 탑재됐다. 이 외에도 파워냉방, 제습, 송풍, 취침 모드와 예약 설정 기능으로 상황에 맞는 최적의 온도 조절을 할 수 있다.아울러 고객 니즈에 맞춘 전문가 관리 서비스가 마련됐다. 기본세척 케어와 필터 교체를 포함한 분해세척 서비스 등이다.분해 세척을 포함한 요금제 선택 시 전문 분해 세척뿐 아니라 필터 교체 등을 렌탈 기간 동안 총 2회 지원한다. 렌탈 기간 동안 무상 사후서비스(AS), 1회 무료 이전 설치 서비스도 제공한다.코웨이 관계자는 "이번 신제품은 냉방 성능과 편의 기능은 물론 에어컨 사용 시 가장 큰 고민인 위생 관리 문제를 자동 세척 기능과 차별화된 케어 서비스로 해결해 준다"고 말했다.