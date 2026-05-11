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미중 정상 6번 대면, 양국 5B와 3T로 맞설 듯

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홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 05. 11. 14:24

트럼프 13일 저녁 베이징 도착
美는 5B 주장 통해 경제 이익 겨냥
中 대만 문제 등 3T로 대응
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도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 총서기 겸 국가주석. 지난해 10월 30일 부산에서 만났을 때의 모습이다./신화(新華)통신.
시진핑(習近平) 중국 총서기 겸 국가주석과 오는 14∼15일 예정대로 이틀 일정의 정상회담을 가질 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 저녁 베이징에 도착한다. 이어 양일 동안 공식 정상회담을 포함해 총 6번 시 주석과 대면할 것으로 보인다.

미중 관계에 정통한 베이징 외교 소식통들이 11일 중 외교부와 미 백악관의 발표를 인용해 전한 바에 따르면 양 정상은 트럼프 대통령의 중국 도착 다음날인 14일 국빈 환영 행사를 비롯해 정상회담, 환영 만찬 등의 일정을 소화할 것으로 보인다. 이어 다음날에는 티타임과 업무 오찬을 함께 할 것으로 예상되고 있다.

중국이 트럼프 대통령의 방중 사실만 11일 확인해준 채 구체적 내용은 공개하지 않았으나 백악관의 발표를 볼 때 현재 알려진 기본적 일정은 거의 변화가 없을 것이라고 단언해도 괜찮을 것 같다. 논의할 주요 의제 역시 양국의 관세 및 무역 갈등을 비롯해 중동 전쟁, 대만 문제 등이 될 것으로 예상되고 있다.

특히 관세 및 무역 갈등과 관련해서는 미국이 상당한 공세를 펼칠 것이 확실시되고 있다. 뉴욕타임스(NYT)가 9일(현지 시간) 중국에 보잉(Boieng) 항공기, 미국산 쇠고기(Beef)와 대두(Bean) 구매 등을 압박할 것으로 예상한 것은 이런 분석을 충분히 가능케 한다. 또 양국 경제 교류를 확대하기 위한 투자위원회(Board of Investmwnt)와 무역위원회(Board of Trade) 설립 등을 강력 주장할 것이라고 전망한 것 역시 같은 맥락이라고 할 수 있다. 미국이 이른바 '5B' 의제를 내세울 것이라는 주장을 NYT가 한 것은 다 이유가 있다고 해야 한다.

소식통들이 양국 매체들의 보도를 종합 인용해 분석한 바에 따르면 중국은 이에 관세(Tariff) 인하, 반도체 등 기술(Technology) 규제 해제, 대만(Taiwan) 흡수통일 불간섭 등을 주장할 것이 확실하다. NYT 역시 중국이 미국의 압박에 '3T' 의제로 맞설 것이라고 분석하기도 했다. 양국의 팽팽한 줄다리기가 예상되는 것은 하나 이상할 것이 없다. 양 정상이 6번 만날 것이라는 얘기가 도는 것 역시 같은 맥락이라고 할 수 있다.

여러 정황에 비춰볼 때 이번 정상회담의 주도권은 중국으로 많이 기울었다고 해도 괜찮다. 중국으로서는 여유를 가진 채 회담에 임하면서 합의를 굳이 서두를 필요가 없다는 얘기가 될 수 있다. 반면 중동 전쟁의 와중에 확인된 중국의 위상 급등에 놀란 미국은 당초 예상처럼 강력하게 밀어붙이기가 어렵게 됐다. 양국이 갈등 관리 차원의 '전략적 합의'를 이끌어낼 것이라는 전망이 베이징 외교가에서 나오는 것은 분명 괜한 게 아니라고 해야 한다.

무역 갈등과 관련해 일단 '휴전 모드'를 이어갈 것이라는 전망이 나오는 것도 마찬가지 아닌가 보인다. 급할 것 없는 중국이 이번 정상회담의 진정한 승자가 될 수도 있다고 소식통들이 신중하게 분석하는 것은 정곡을 찌른 것이라고 할 수 있을 듯하다.
홍순도 베이징 특파원

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