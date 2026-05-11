고려아연 온산제련소, 임직원들 위해 ‘찾아가는 이동민원 서비스’ 제공

평일 방문 어려운 운전면허시험장 운영

올해로 3회째…이용자들 만족도도 높아져

사진2. 고려아연(회장 최윤범) 온산제련소 '찾아가는 운전면허 서비스'에 참석한 직원들이 서류를 작성하는 모습. (사진=고려아연) 0 고려아연 온산제련소 '찾아가는 운전면허 서비스'에 참석한 직원들이 서류를 작성하는 모습./고려아연

사진1. 고려아연(회장 최윤범) 온산제련소가 울산운전면허시험장과 '찾아가는 운전면허 서비스'를 진행했다. (사진=고려아연) 0 /고려아연

고려아연 온산제련소는 임직원 편의 증진 및 복지 향상을 위해 '찾아가는 이동민원 서비스'를 실시한다고 11일 밝혔다.울산운전면허시험장과 함께 하는 이번 서비스는 평일 운전면허시험장을 방문하기 어려운 직원들의 시간 부담을 줄이고 신속한 민원 처리를 지원하기 위해 기획됐다. 대상자는 운전면허 갱신 및 면허증 재발급이 필요한 고려아연 계열사 및 협력사 임직원으로, 지난달 28일 30일 양일간 고려아연 온산제련소 및 사택복지관 1층 로비에서 운영됐다.이번 서비스는 올해로 3회째를 맞이했다. 임직원들은 시험장 방문을 위한 이동시간 및 교통비 절감은 물론, 민원 처리 대기 시간 단축 등 실질적 편의 제공 측면에서 긍정적으로 평가했다. 전체 이용률도 전년 대비 10.2% 증가하며 임직원들의 높은 만족도를 방증했다.고려아연 온산제련소 관계자는 "평일 시험장 방문이 어려운 현장 근무자들에게 보다 편리한 행정서비스를 제공하기 위해 이동민원 서비스를 지속 운영하고 있다"며 "앞으로도 현장의 의견을 적극 반영한 체감형 복지서비스를 지속 발굴·운영해 나가겠다"고 밝혔다.한편 고려아연은 협력사와 함께 다양한 상생 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 매년 연말 진행하는 임직원 성금 모금의 1% 매칭그랜트 기부금을 협력사 임직원 지원에 활용하고 있으며 협력사를 대상으로 한 안전보건·안전문화 교육 지원과 안전보호구 지원 등을 통해 산업재해 예방 활동에도 힘쓰고 있다. 나아가 금융·복지 지원은 물론 지역사회 공헌 활동까지 환경·사회·지배구조(ESG) 전반에서 상생 가치를 지속적으로 실천 중이다.