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유통 패션·뷰티

브랜드 912, 현대백화점 ‘비클린’ 팝업 입점

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장안나 기자

승인 : 2026. 05. 14. 11:00

6월 30일까지 진행

뷰티 프래그런스 전문 브랜드 912가 오는 6월 30일까지 현대백화점 목동점 별관 지하 2층 클린 뷰티 편집숍 비클린(BeCLEAN)에서 팝업스토어를 운영한다고 14일 밝혔다. 


브랜드 912는 향수를 비롯해 디퓨저, 바디 스프레이, 핸드크림 등 다양한 프래그런스 제품군을 선보이고 있다. 특히 명품 향을 현대적으로 재해석한 클론 향수 라인업으로 소비자들의 관심을 받고 있으며, 유통 구조를 간소화해 1~2만 원대의 합리적인 가격대로 제품을 제공하고 있다는 설명이다.


이번 팝업스토어는 비클린이 지향하는 클린 뷰티 및 가치 소비 콘셉트에 맞춰 브랜드와 제품을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 방문객들은 현장에서 다양한 향을 시향할 수 있으며, 카카오톡 채널 추가나 인스타그램 팔로우 등 SNS 이벤트 참여 시 팝업 전용 할인 쿠폰도 받을 수 있다.


또 현장에서는 럭키드로우 이벤트 등 방문 고객 대상 프로모션도 함께 진행된다.


브랜드 912 관계자는 “현대백화점 목동점 별관 지하 2층에 위치해 접근성이 좋은 만큼, 온라인에서만 접했던 다양한 향을 직접 경험해보시길 바란다”며 “현장에서만 제공되는 할인 혜택과 이벤트도 함께 즐길 수 있다”고 말했다.


브랜드 912는 올해 국내 오프라인 매장 오픈과 함께 일본 시장 진출도 추진할 계획이다.



장안나 기자

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