브랜드 912, 현대백화점 ‘비클린’ 팝업 입점

6월 30일까지 진행

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뷰티 프래그런스 전문 브랜드 912가 오는 6월 30일까지 현대백화점 목동점 별관 지하 2층 클린 뷰티 편집숍 비클린(BeCLEAN)에서 팝업스토어를 운영한다고 14일 밝혔다.

브랜드 912는 향수를 비롯해 디퓨저, 바디 스프레이, 핸드크림 등 다양한 프래그런스 제품군을 선보이고 있다. 특히 명품 향을 현대적으로 재해석한 클론 향수 라인업으로 소비자들의 관심을 받고 있으며, 유통 구조를 간소화해 1~2만 원대의 합리적인 가격대로 제품을 제공하고 있다는 설명이다.

이번 팝업스토어는 비클린이 지향하는 클린 뷰티 및 가치 소비 콘셉트에 맞춰 브랜드와 제품을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 방문객들은 현장에서 다양한 향을 시향할 수 있으며, 카카오톡 채널 추가나 인스타그램 팔로우 등 SNS 이벤트 참여 시 팝업 전용 할인 쿠폰도 받을 수 있다.

또 현장에서는 럭키드로우 이벤트 등 방문 고객 대상 프로모션도 함께 진행된다.

브랜드 912 관계자는 “현대백화점 목동점 별관 지하 2층에 위치해 접근성이 좋은 만큼, 온라인에서만 접했던 다양한 향을 직접 경험해보시길 바란다”며 “현장에서만 제공되는 할인 혜택과 이벤트도 함께 즐길 수 있다”고 말했다.

브랜드 912는 올해 국내 오프라인 매장 오픈과 함께 일본 시장 진출도 추진할 계획이다.