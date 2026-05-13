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[포토]대화하는 박홍근 장관과 최휘영 장관

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박성일 기자

승인 : 2026. 05. 13. 08:54

박홍근 기획예산처 장관(왼쪽)과 최휘영 문화체육관광부 장관이 13일 오전 서울 종로구 세종대로 정부서울청사 영상회의실에서 열린 비상경제본부 회의에 참석해 회의전 대화하고 있다.
박성일 기자

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