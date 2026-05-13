TV토론 두고 막판 수싸움…與 “법정토론만” vs 野 “양자 토론해야”

대화하는 정원오-오세훈 후보<YONHAP NO-3343> 0 더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에서 대화하고 있다. /연합

6·3 지방선거를 앞두고 TV토론회가 막판 변수로 떠오르고 있다. 국민의힘 후보들은 더불어민주당 후보들을 향해 TV토론 참여를 압박하고 있지만 민주당 후보들은 법정 토론 외 TV토론 참여에는 신중한 태도를 유지하고 있다. 여야 후보들 간 TV토론을 둘러싼 수 싸움이 치열해지는 양상이다.13일 정치권에 따르면 오세훈 서울시장 후보와 양향자 경기도지사 후보, 박민식 부산 북구갑 후보 등 국민의힘 후보들은 민주당 후보들을 향해 TV토론 참여를 공개적으로 요구하고 있다.공직선거법상 광역자치단체장·국회의원 선거는 1회 이상 선거방송토론회 주관 대담·토론회를 열어야 한다. 다만 개별 언론사가 주관하는 토론에 참여할 법적 의무는 없다. 이에 따라 민주당 후보들은 선거방송토론회가 주최하는 법정 토론에는 참여하되 추가 양자토론이나 개별 방송사 토론 참여에는 선을 긋는 분위기다.오세훈 후보는 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 나와 "선거전이면 양자토론을 몇 번 해야 하는데 지금 한 번도 못하게 생겼다"며 "유권자들에게 바람직한 자세가 아니다"라며 꼬집었다. 그러면서 "양자 토론을 피하는 건 검증을 피하는 것"이라고 지적했다. 이에 대해 정원오 민주당 서울시장 후보는 오 후보를 향해 "상황에 따라 말을 바꾼다"고 반박했다.양향자 후보는 추미애 민주당 경기도지사 후보에게 "도민 검증에 나서라"며 무제한 공개 토론을 주장하고 있다. 이에 대해 추 후보는 "이름을 알리기 위한 목적"이라고 비판했다.부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서도 TV토론을 둘러싼 공방이 이어지고 있다. 박민식 후보와 한동훈 무소속 후보는 하정우 민주당 후보에게 TV 토론 참여를 촉구하고 있지만, 하 후보는 개별 방송사가 추진하는 TV토론에는 참여하지 않겠다는 입장이다. 하 후보 측은 "지역 주민들을 만나는 일정에 집중하고 있다"고 밝혔다.정치권에서는 민주당 후보들의 태도를 두고 '부자 몸조심' 전략이라는 해석이 나온다. 각종 여론조사에서 민주당 후보들이 우세 흐름을 보이고 있는 상황에서 TV토론이라는 변수를 만들 필요가 없다는 판단이 깔려 있다는 것이다. TV토론에서 나오는 후보들의 말실수나 돌발 발언이 막판 표심에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.박상병 정치평론가는 "국민의힘이 지방선거에서 쫓아가는 입장인 만큼 민주당 후보들을 상대로 네거티브 공세를 펼 가능성이 크다"며 "민주당 후보들은 이런 전략에 말려들지 않기 위해 TV토론 참여를 자제하는 것"이라고 밝혔다.