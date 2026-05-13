원·달러 환율 장중 1499.9원…1500원 돌파 목전

13일 서울외환시장에 따르면 이날 원·달러 환율은 오전 장중 1499.9원까지 치솟다가 11시 10분 기준 1496.90원에 거래되고 있다.
이날 원·달러 환율은 전일보다 3.9원 오른 1493.8원에 개장했다.
미국 소비자물가지수(CPI) 연간 상승률이 12일(현지시간) 전년동월대비 3.8%오르고 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 동결이 장기화될 것으로 전망되면서 원·달러 환율이 상승한 것으로 풀이된다.
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