코트라, 국가보훈부와 국외 보훈사적지 보존관리 MOU

수출 시너지 기대…해외조직망 활용

보훈사적지 활성화 협력

사진02 (5) 0 권오을 국가보훈부 장관(왼쪽에서 다섯번째), 강경성 코트라 사장(왼쪽에서 네번째) 및 양 기관 관계자들이 13일 국외 보훈사적지의 보존관리 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결 후 기념촬영을 하고 있다./코트라

대한무역투자진흥공사(코트라)는 국가보훈부와 13일 국외 보훈사적지의 보존관리 및 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.서울지방보훈청 박정모홀에서 진행된 이번 협약식을 통해 코트라는 해외무역관을 활용한 국외 보훈사적지 활성화 사업으로 주재국과 우호 협력을 강화하고, 우리 기업의 해외비즈니스를 위한 긍정적 여건 조성 효과로 연결한다는 계획이다. 특히, 한국전쟁 참전 국가와는 자유를 위해 헌신했다는 공통된 역사 인식을 바탕으로 양국 간 비즈니스 협력관계를 더욱 공고히 다질 수 있을 것으로 기대된다.이를 위해 코트라는 해외무역관을 활용한 국외 보훈사적지 보존관리 및 활성화 지원, 해외무역관을 활용한 정책사업 홍보 전파 지원에 협력하고, 국가보훈부는 해외정보 확충을 위한 정보제공 등을 지원하기로 했다. 협약 이행의 첫걸음으로, 코트라 사내 봉사 동아리인 '레프트핸즈'는 임직원의 역사 인식 제고와 호국정신 함양을 위해 16일 국립서울현충원에서 임직원 및 가족 40여 명이 참가하는 묘역 정화 봉사활동도 진행한다. 6월 호국보훈의 달을 맞이해 국가보훈부는 코트라 임직원을 대상으로 보훈의 의미와 역사를 되새기는 특별 강연도 실시할 계획이다.한편, 코트라는 사회공헌 활동의 일환으로 지난 3월부터 국외 보훈 사적지 보존 활동을 수행해 왔으며, 우리 역사와 문화에 관심 있는 임직원은 누구나 자율적으로 참여할 수 있도록 권장 중이다.강경성 코트라 사장은 "코트라의 해외 조직망을 활용해 국외 보훈사적지 활성화 사업을 지원함으로써 기업의 해외진출에 밑거름이 되도록 할 것"이라며 "나아가 국가 간 역사적 신뢰의 연장선에서 해외 기업과의 파트너십도 강화해 수출 성과를 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.