김정관 “K조선, 모두의 힘으로 더 큰 미래로…생태계 경쟁력 키워야”

"세계 조선 패권 경쟁 격화…AI 자율운항·미래선박으로 초격차 확보"

"2030년까지 숙련인력 1만5000명 양성…상생 금융도 본격 지원"

we 0 김정관 산업통상부 장관이 13일 울산에서 열린 'K-조선 미래 비전 간담회'에서 'K조선, 모두의 힘으로 더 큰 미래로'라는 주제로 발표하고 있다. /KTV캡쳐

김정관 산업통상부 장관이 13일 국내 조선산업의 미래 전략으로 생산기반 강화와 글로벌 조선 동맹 확대, 숙련인력 양성 등을 핵심 축으로 한 'K조선 미래 비전'을 제시했다.김 장관은 이날 울산에서 열린 'K-조선 미래 비전 간담회'에서 'K조선, 모두의 힘으로 더 큰 미래로'를 주제로 발표에 나서 글로벌 조선시장 재편 속에서 국내 조선산업의 경쟁력을 끌어올리기 위한 정부 구상을 설명했다.김 장관은 "최근 세계 지정학적 여건이 급변하면서 조선산업의 중요성이 더욱 크게 부각되고 있다"고 진단했다.이어 "미국은 트럼프 정부는 해양 행동 계획을 마련하고 쇠퇴한 자국 조선업을 되살리는 데 총력을 다하고 있다"며 "중국도 국가 주도의 대규모 신규 조선소 투자와 전폭적인 정부 지원을 통해 무서운 속도와 규모로 해양 굴기를 추진하고 있다"고 말했다.또 "과거 세계 1위 조선국가였던 일본도 10년간 1조엔, 우리 돈으로 10조원이 넘는 돈을 투자해 과거의 영광을 되찾겠다는 계획을 세우고 있다"고 설명했다.김 장관은 이 같은 글로벌 경쟁 구도를 '새로운 기회'로 규정했다. 그는 "글로벌 선박 시장이 커지고 있다"며 "미국, 인도 등 전 세계에서 K조선이 러브콜을 받고 있다"고 밝혔다.그러면서 "AI 자율운항 선박 등 조선산업 패러다임 전환은 이러한 시장을 더욱 크게 열어줄 것"이라고 강조했다.다만 구조적 과제도 짚었다. 김 장관은 "업황이 살아난다고 하지만 여전히 소형 조선소의 전체 매출액은 대형 3사의 1~2%에 불과한 만큼 취약하고 약하다"며 "지난 10년 사이 40% 이상 줄어든 조선 인력 확보 역시 해결해야 할 큰 숙제로 남아 있다"고 말했다.정부는 이에 따라 생산기반 강화와 기술 초격차 확보를 위한 지원을 확대할 방침이다. 김 장관은 "경제안보적 가치가 큰 자동차 운반선, 에너지 운반선 등을 해운과 연계해 국내 발주를 촉진하겠다"고 밝혔다.이어 "LNG 화물창 기술 자립화와 더불어 수소 운반선, CO2 운반선 등 K조선의 미래를 책임질 7대 미래 선박 핵심 기술을 개발하겠다"고 했다.AI 기반 조선산업 전환도 핵심 과제로 제시했다. 김 장관은 "산업부와 해수부는 공동으로 조선 AI 전환을 촉진하기 위한 M.AX 자율운항 얼라이언스를 운영 중"이라며 "세계 최초의 AI 자율 운영 조선소를 구축하고 자율운항 선박 기술과 국제표준을 선도하겠다"고 밝혔다.해외시장 확대를 위한 'K-쉽야드 얼라이언스' 구상도 공개했다. 그는 "지난해 첫발을 뗀 미국 마스가 프로젝트는 우리 조선산업으로 이익이 환류될 수 있는 좋은 기회들을 적극 발굴하겠다"고 말했다.이어 "인도, 베트남, 사우디, 필리핀 등과의 조선 협력 관계를 K-쉽야드 얼라이언스로 만들겠다"고 밝혔다.인력난 해소 방안도 제시했다. 김 장관은 "대형 3사가 앞장서 신규 직영 인력을 작년 대비 20% 이상 더 채용할 예정"이라며 "정부도 2030년까지 1만5000명 규모의 숙련인력을 양성할 계획"이라고 설명했다.또 "고령의 조선소 퇴직자들의 경험을 전수하는 OJT 아카데미 사업을 통해 조선산업의 숙련 노하우가 사장되지 않도록 지원하겠다"고 말했다.협력업체 금융 지원도 강화된다. 김 장관은 "실력은 있지만 재무가 취약한 중소 조선소들의 선수금환급보증(RG) 발급 애로를 적극 해소하겠다"며 "조선 협력업체를 지원하는 1조원 규모의 상생 금융 협약식을 체결하겠다"고 밝혔다.마무리 발언에서 김 장관은 "정부도 최일선 현장에서 여러분들과 함께하겠다"며 "쉬지 않고 빠르게 함께 실행하며 K조선의 새로운 미래를 열어나가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.