李대통령 “조선산업 생태계 구축해 성장 과실 골고루 나눠야”

이재명 대통령, HD현대중공업 조선소 시찰 0 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 13일 "국내 조선산업이 제대로 발전할 뿐 아니라 튼튼한 생태계가 구축돼 성장의 과실이 골고루 나눠지고, 회사 내에서도 사용자와 노동자가 함께 과실을 누릴 수 있는 시스템을 만드는 것이 중요하다"고 강조했다.이 대통령은 이날 오후 울산 라한호텔에서 'K조선 미래 비전 간담회'를 주재하고 "여러분의 노력으로 조선산업이 대한민국을 대표하는 주요 산업이 됐다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 "제가 최근 다른 나라 행정 책임자들, 수반들을 만나다 보니 바다를 접하고 있는 나라들은 거의 대부분이 조선 산업에 대한 대한민국의 협력을 기대하고 있다"라며 소개했다.이 대통령은 "최근 조선산업에 대해 국제적 관심도가 높아지다가 소위 '마스가'(MASGA)라고, 대규모 대미 투자 사업의 핵심 아이템으로 조선산업이 선정돼 있기도 하다"며 "한국과 미국 간 투자 협력의 가장 중요한 부분이 조선산업이 됐다"고 말했다.다만 이 대통령은 "조선이 가진 특징들이 있다. 엄청나게 경기에 많이 노출된다는 것"이라며 "호황과 불황이 큰 그래프처럼 왔다 갔다 하다 보니 고용 문제가 언제나 현안이 된다"고 설명했다.이어 "불황기는 견뎌내기 어렵고, 호황기는 인력이 부족하고, 그러다 보니 산업 현장이 다층화하는, 고용 구조가 불안정해지는 문제가 있는 것 같다"고 진단했다.그러면서 이 대통령은 "매우 중요한 산업인데, 이런 위험에 노출돼 있기 때문에 정부의 역할과 노력도 중요한 것 같다"며 "현장에 자율적으로 맡긴다고 해결되지 않을 것 같아, 정부로서도 고용 유지나 조선산업의 생태계 유지·발전에 많은 관심을 가져야 한다"고 강조했다.아울러 이 대통령은 "요즘은 국제 경쟁이 단일한 상품의 경쟁이 아니라 결국 생태계 경쟁"이라며 "허심탄회하게 현장의 문제점을 말해주면 정부 차원에서 할 수 있는 게 무엇인지 많이 고민해보겠다. 중소·대형 조선사의 협력 문제, 하청 협력업체나 기자재 납품업체의 노동자와 사용자 간에 어떤 역할을 기대하는지 등에 대해서도 말해주면 잘 챙겨보도록 하겠다"고 말했다.이날 간담회에는 이상균 HD현대중공업 부회장 및 대표이사, 김희철 한화오션 대표, 최성안 삼성중공업 대표 등 조선업계 관계자들이 다수 참석했다. 이 대통령은 간담회에 앞서 정기선 HD현대 회장과 함께 HD현대중공업 울산 조선소의 LNG선 건조 현장을 둘러봤다.