李대통령 “조선산업 생태계 구축해 성장 과실 골고루 나눠야”

이 대통령은 이날 오후 울산 라한호텔에서 'K조선 미래 비전 간담회'를 주재하고 "여러분의 노력으로 조선산업이 대한민국을 대표하는 주요 산업이 됐다"며 이 같이 말했다.
이 대통령은 "제가 최근 다른 나라 행정 책임자들, 수반들을 만나다 보니 바다를 접하고 있는 나라들은 거의 대부분이 조선 산업에 대한 대한민국의 협력을 기대하고 있다"라며 소개했다.
이 대통령은 "최근 조선산업에 대해 국제적 관심도가 높아지다가 소위 '마스가'(MASGA)라고, 대규모 대미 투자 사업의 핵심 아이템으로 조선산업이 선정돼 있기도 하다"며 "한국과 미국 간 투자 협력의 가장 중요한 부분이 조선산업이 됐다"고 말했다.
다만 이 대통령은 "조선이 가진 특징들이 있다. 엄청나게 경기에 많이 노출된다는 것"이라며 "호황과 불황이 큰 그래프처럼 왔다 갔다 하다 보니 고용 문제가 언제나 현안이 된다"고 설명했다.
이어 "불황기는 견뎌내기 어렵고, 호황기는 인력이 부족하고, 그러다 보니 산업 현장이 다층화하는, 고용 구조가 불안정해지는 문제가 있는 것 같다"고 진단했다.
그러면서 이 대통령은 "매우 중요한 산업인데, 이런 위험에 노출돼 있기 때문에 정부의 역할과 노력도 중요한 것 같다"며 "현장에 자율적으로 맡긴다고 해결되지 않을 것 같아, 정부로서도 고용 유지나 조선산업의 생태계 유지·발전에 많은 관심을 가져야 한다"고 강조했다.
아울러 이 대통령은 "요즘은 국제 경쟁이 단일한 상품의 경쟁이 아니라 결국 생태계 경쟁"이라며 "허심탄회하게 현장의 문제점을 말해주면 정부 차원에서 할 수 있는 게 무엇인지 많이 고민해보겠다. 중소·대형 조선사의 협력 문제, 하청 협력업체나 기자재 납품업체의 노동자와 사용자 간에 어떤 역할을 기대하는지 등에 대해서도 말해주면 잘 챙겨보도록 하겠다"고 말했다.
이날 간담회에는 이상균 HD현대중공업 부회장 및 대표이사, 김희철 한화오션 대표, 최성안 삼성중공업 대표 등 조선업계 관계자들이 다수 참석했다. 이 대통령은 간담회에 앞서 정기선 HD현대 회장과 함께 HD현대중공업 울산 조선소의 LNG선 건조 현장을 둘러봤다.