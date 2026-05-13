[K-산업비전포럼] ‘41.7%’ 고도화율 1위… HD현대오일뱅크, 탄탄한 설비로 이익 창출

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중동 상황 장기화로 정제마진 변동성이 확대되는 가운데, HD현대오일뱅크는 업계 최고 수준의 고도화율 등 탄탄한 설비 경쟁력을 앞세워 안정적인 이익 창출에 나설 것으로 기대된다.



