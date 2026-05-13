‘민주 남인순·국힘 박덕흠’ 국회부의장 후보 낙점

제22대 국회 후반기 국회부의장 후보자로 선출된 남인순 더불어민주당 의원이 13일 국회에서 열린 후반기 국회의장단 후보자 선출 의원총회에서 수락연설을 하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@