닻 올린 장동혁 원톱 선대위… ‘중앙이슈·지역현안’ 이원화

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 공동선거대책위원장들과 투표 퍼포먼스를 하고 있다. /송의주 기자