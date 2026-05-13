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닻 올린 장동혁 원톱 선대위… ‘중앙이슈·지역현안’ 이원화

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채종일 기자

승인 : 2026. 05. 13. 17:57

국힘, '張 2선 후퇴 요구' 우회 돌파
중앙-공소취소 저지 이슈 선점하고
지역-후보별 특색 맞춰 독자적 운영
장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 공동선거대책위원장들과 투표 퍼포먼스를 하고 있다. /송의주 기자
국민의힘은 13일 중앙 선거대책위원회를 출범시키면서 지역 선대위와 '투트랙'으로 운영하겠다는 구상을 밝혔다. 중앙 선대위는 '윤석열 정권 조작수사·기소 특검법' 등 중앙 이슈에 집중하고, 지역 선대위는 지역 현안을 챙기며 이원화한다는 방침이다.

장동혁 당대표는 이날 서울 여의도 당사에서 열린 '국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회' 출범식에서 "이번 지방선거는 대한민국 자유 민주주의와 헌정 질서를 지키는 선거"라며 "공소취소 특검으로 자신의 범죄를 지우려 하는 이재명의 독재를 막기 위한 최후의 저지선"이라고 말했다.

장 대표는 "이 순간에도 열심히 뛰고 계신 국민의힘 전국 후보 여러분, 이 자리에 함께한 여러분께 우리 모두 하나가 돼야 할 때라고 당부드린다"며 "서로 작은 차이는 잠시 내려놓고 오로지 국민만 바라보며 함께 뛰고 싸우자"고 강조했다.

투트랙 기조 선대위 출범에는 장 대표 역할 축소를 요구하는 당 내 목소리들이 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 당 내·외부는 물론 지방선거 후보들조차 장 대표를 향해 사퇴와 일선 후퇴 요구 등을 반복하자, 장 대표가 상임선대위원장단에 유일한 정치권 인사로 참여하는 '원톱 체제' 선대위를 내세우는 대신 지역 선대위와 역할을 나눠 우회적으로 돌파한 것으로 풀이된다.

국민의힘은 장 대표를 제외한 상임선대위원장 자리에 심교언 건국대 부동산학과 교수, 양준모 연세대 경제학과 교수, 이윤진 건국대 건강고령사회연구원 교수, 최지예 지예수 이사를 발탁하며 시민 선대위를 구성했다.

박충권 원내수석대변인은 이날 오전 라디오에 출연해 "남은 21일의 선거 기간 동안 중앙 선대위와 지역 선대위의 투트랙 체제로 운영할 것"이라며 "중앙 선대위는 공소취소나 사법파괴 저지 등에 주안점을 두고, 후보님들과 지역 선대위는 지역의 특색과 현안에 맞게 가동하면 된다"고 설명했다.

국민의힘은 중앙 선대위 산하에 '공소취소 특검법 저지 위원회'를 설치하며 관련 공세를 강화해 지방선거에 반전을 가져올 계획이다. 박 대변인은 "민주당의 공소취소 특검법 발의가 이슈되면서 분위기와 지지율에 변화가 일어났다고 판단한다"며 "실제로 여론이 좋지 않아 대통령실에서도 속도 조절론을 내놨다"고 했다.

이어 "당 의원들이 공소취소라는 일이 실제로 일어난다면 대한민국의 사법 질서는 완전히 붕괴되는 거라는 인식을 갖고 있다"며 "선대위 구성을 보면 단순한 선거용 이슈가 아닌 지방선거 이후에도 꾸준히 끌고 가 특검을 저지하겠다는 당의 의지가 담겨 있다"고 이야기했다.
채종일 기자

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