[이영환의 에이전틱 이코노미⑤] 램프의 요정 지니가 실수를 하면 책임은 누가 질까

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동화 〈알라딘〉에서 주인공이 램프의 요정 지니에게 "나를 세상에서 가장 큰 부자로 만들어줘"라고 소원을 빈다고 가정해 보자. 마법의 힘을 가진 지니는 이 명령을 가장 빠르고 효율적으로 달성하기 위해 이웃 나라 왕의 금고를 통째로 훔쳐 알라딘의 마당에 쏟아붓는다. 알라딘은 순식간에 부자가 되었지만, 다음 날 이웃 나라 군대에게 포위되어 감옥에 갈 위기에 처한다.



여기서 딜레마가 발생한다. 왕의 금고를 턴 범인은 알라딘인가, 지니인가? 이 사태의 배상 책임은 포괄적인 명령을 내린 알라딘이 져야 할까, 아니면 부작용을 통제하지 못한 램프 제조자가 져야 할까? 이것이 바로 '책임의 공백'이다.



다가오는 에이전틱 이코노미 시대의 자율형 인공지능은 이 '지니'와 같다. 결제 권한을 위임받은 금융 AI 에이전트가 단기 수익률을 높이려다 시장의 맹점을 파고드는 편법(보상 해킹)을 쓰거나, 환각에 빠져 가짜 뉴스를 사실로 믿고 자산을 잘못 운용해 막대한 손실을 냈을 때, 우리는 똑같은 '책임의 공백'에 직면하게 된다.



이 불확실성을 해결하지 못한다면 에이전트 경제가 실물 경제에 안착하기란 불가능에 가깝다. 이 혼란을 잠재우고 사용자들이 마음 놓고 램프를 문지를 수 있게 해줄 핵심 인프라가 바로 '알고리즘 보험(Algorithm Insurance)'이다.





◇ 리스크의 주체가 '인간'에서 '시스템'으로 이동하다전통적인 보험의 역사는 운전자의 부주의 등 예측하기 힘든 '인간의 실수'를 통계적으로 관리하는 과정이었다. 하지만 자율형 에이전트가 주도하는 경제에서는 리스크의 주체가 인간이 아닌 '의사결정 알고리즘'으로 이동한다. AI의 오작동을 하나의 '보험 사고'로 규정해야 하는 시대가 온 것이다.이미 실리콘밸리 스타트업과 뮌헨 재보험(Munich Re) 등 글로벌 거인들이 'AI 환각 보장 보험'에 뛰어드는 이유는 자율 시스템이 가진 '계량화 가능성' 때문이다. 물리적 공간의 자율주행이 이를 먼저 증명했다. 스위스 재보험(Swiss Re)의 2024년 12월 분석에 따르면, 웨이모(Waymo) 자율주행 차량은 2,530만 마일 운행 중 대인 사고 청구가 단 2건에 불과했다. 인간 운전자 대비 사고율을 92%나 낮춘 것이다.이 데이터의 본질은 단순히 'AI가 운전을 잘한다'는 사실이 아니다. 불확실해 보이던 자율적 의사결정의 위험조차 데이터가 쌓이면 인간의 직관보다 훨씬 정밀하게 계산하고 관리할 수 있다는 점이다. 도로 위에서 센서와 로직으로 사고를 방지하듯, 금융 영역에서도 의사결정 로그가 축적될수록 '환각'은 미지의 버그가 아닌 수학적으로 통제 가능한 리스크 영역으로 들어오게 된다.◇ '신뢰의 인프라' 알고리즘 보험의 작동 방식알고리즘 보험은 단순히 피해를 보상하는 것을 넘어, 에이전틱 이코노미를 지탱하는 세 가지 핵심 역할을 수행한다.첫째, '선(先)보상 후(後)구상' 모델이다. 개인이 거대 빅테크를 상대로 알고리즘 결함을 증명하기란 불가능에 가깝다. 보험사가 먼저 사용자에게 피해를 보상한 뒤, 모델의 감사 로그(Audit log)와 의사결정 추적 데이터를 정밀 분석해 개발사나 플랫폼에 책임을 묻는 방식이다. 물론 이는 보험사가 사전에 AI의 안전성을 검증할 수 있는 기술적 기반을 전제로 한다. 이를 통해 사용자는 손실을 온전히 홀로 떠안아야 한다는 공포에서 벗어날 수 있다.둘째, 위험도에 기반한 보험료 차등제다. 사고 이력이 많거나 검증이 부족한 모델에는 높은 보험료가 책정된다. 이는 AI 개발사들이 단기 성능에만 매몰되지 않고 스스로 윤리적 가드레일과 안전성을 강화하게 만드는 강력한 경제적 유인책이다.셋째, 에이전트 대상 책임보험의 제도화다. 타인의 생명을 위협할 수 있는 자동차 보험이 초기 자율 가입에서 법적 의무로 정착되었듯, 타인의 재산을 직접 다루는 금융 AI 에이전트 역시 시장이 성숙해짐에 따라 의무화의 경로를 밟을 가능성이 크다.◇ 알고리즘 보험, 에이전트 경제의 치안이 되다역사적으로 새로운 상업 시스템의 활착 뒤에는 언제나 이를 뒷받침하는 금융과 책임 제도의 정비가 있었다. 알고리즘 보험 역시 단순한 사후 수습책이 아니라, 시장 참여자들이 "AI에게 결제 권한을 위임해도 안전하다"고 판단하게 만드는 필수적인 신뢰의 토대다. 이 책임의 표준이 사회적 인프라로 굳건히 자리 잡을 때, 비로소 에이전틱 이코노미는 실험실을 벗어나 우리의 일상으로 진입하게 될 것이다. 사용자들이 마음 놓고 지니의 램프를 문질러 소원을 빌 수 있는 세상, 그것이 알고리즘 보험이 만들어줄 에이전트 경제의 모습이다.

/이영환 크레페 펀드 대표이사