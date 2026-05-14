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박용근 EY한영 대표, ‘청소년 도박 근절’ 캠페인 동참

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박서아 기자

승인 : 2026. 05. 14. 11:25

서울경찰청 릴레이 캠페인 참여
다음 주자 ‘지성배 IMM인베 부회장’ 지목
사진. 박용근 EY한영 대표이사(왼쪽에서 세 번째)와 EY한영 임직원들이 청소년 보호와 불법 도박 예방을 위한 ‘청소년 도박 근절 캠페인’에 동참하며 기념사진을 촬영하고 있다.
박용근 EY한영 대표이사(왼쪽 세 번째)와 EY한영 임직원들이 '청소년 도박 근절 캠페인' 동참을 기념해 사진을 촬영하고 있다./EY한영
EY한영이 청소년 대상 불법 사이버도박 예방을 위한 릴레이 캠페인에 동참했다. 디지털 환경 확산으로 청소년의 불법도박 노출 위험이 커지는 가운데 예방 인식 확산에 힘을 보태겠다는 취지다.

EY한영은 박용근 대표이사가 '청소년 도박 근절 캠페인'에 동참했다고 14일 밝혔다.

이번 캠페인은 청소년 대상 불법 사이버도박의 위험성을 알리고 확산을 막기 위해 서울경찰청이 2024년 3월부터 추진해 온 릴레이 캠페인이다. 디지털 환경이 일상화되면서 청소년의 불법도박 노출 위험이 커진 데 따른 것이다.

박 대표는 송명준 HD현대오일뱅크 대표이사의 지목을 받아 캠페인에 참여했다. 박 대표는 "청소년 불법도박은 개인을 넘어 사회 전체에 장기적인 영향을 미치는 문제"라며 "기업도 관심을 두고 청소년을 위해 함께 목소리를 내야 한다"고 말했다.

박 대표는 캠페인의 다음 참여자로 지성배 IMM인베스트먼트 부회장을 지목했다.

한편 EY한영은 대학생을 포함한 청년 미래 세대를 대상으로 교육과 경험 기반의 사회공헌 활동을 이어오고 있다. EY한영 관계자는 "이번 캠페인 참여도 청소년과 청년을 둘러싼 사회적 이슈에 대한 인식을 높이고, 건강한 사회 환경 조성에 기여하기 위한 취지"라고 설명했다.
박서아 기자

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