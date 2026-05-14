닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

美 국방부, 유럽 파병 전격 취소…트럼프 병력 감축 계획 일환

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260514010003756

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 05. 14. 11:42

4000여명 규모 폴란드 기갑여단 배치 계획 철회
미국 지휘관들, 감축안 제출…군사 태세 조정 전망
PEP20230508062501009_P2_20230508055418969
2023년 5월 6일(현지시간) 폴란드 남동부 노바 데바 군사훈련장에서 폴란드 육군이 실시한 '아나콘다-23' 연합훈련에 미군 병사들이 참가하고 있다. 이 훈련에는 루마니아, 슬로베니아도 동참했다./EPA 연합
미국 국방부가 13일(현지시간) 폴란드에 기갑여단을 배치하기로 했던 계획을 전격 취소했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 이번 조치는 유럽에 주둔하는 미군 규모를 축소하는 조치의 일환이다.

국방부는 이달 초 독일 주둔 미군 5000명을 철수시키겠다고 발표했다. 이는 프리드리히 메르츠 독일 총리가 미국의 중동 전쟁 대응을 비판한 데 도널드 트럼프 미국 대통령이 반발한 뒤 나왔다.

미군 지휘관들은 병력을 어떤 방식으로 감축할지를 담은 권고안을 최근 제출했다. 조만간 미국 군사 태세를 조정하기 위한 체계적인 절차가 마련될 것이라는 전망이 나온다.

피트 헤그세스 미 국방부 장관은 감축을 당초 계획보다 앞당길 정도로 신속하게 진행하고 있다. 이른바 '블랙잭' 여단으로 불리는 제1기병사단 제2기갑여단 전투팀의 일부 장비와 병력은 배치를 위해 이동하던 중 취소 지시를 받고 복귀했다.

기갑부대 배치를 취소하기로 한 결정은 13일 오전 미 유럽사령부(EUROCOM)와 미 육군 유럽·아프리카사령부(USAREUR-AF) 참모진 간의 회의에서 전달됐다는 국방부 관계자의 전언이다.

국방부 관계자들은 유럽사령부가 4000명이 넘는 해당 기갑여단 병력의 9개월 정기 순환 근무 후 후속 병력을 배치하지 않는 방안을 권고했지만 파병을 중단하라고 요구하지는 않았다고 전했다.

그동안 국방부는 장기적인 목표로 유럽 동맹국들이 자국 대륙의 재래식 방어를 주도하는 동시에 미군 주둔 병력을 점진적으로 줄이겠다고 밝혀왔다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기