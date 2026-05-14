외교부 “HMM 나무호 공격주체 확인 시 ‘응분의 외교적 공세’”

외교부 “이란 외 다른 주체 공격 가능성, 상식적으로 크지 않아”

비행체 엔진 잔해, 국내 이송 위해 UAE 韓대사관에 옮겨져

사진1_원본 0 '미상의 비행체'에 의해 공격 받아 파공이 생긴 HMM 나무호./제공=외교부

외교부는 14일 호르무즈 해협 내에 있던 HMM 나무호에 대한 공격 주체가 확인될 경우 '응분의 외교적 공세'를 할 것이라고 예고했다.외교부 고위당국자는 이날 정부서울청사 별관에서 취재진과 만나 나무호에 대한 공격은 호르무즈 해협 내에서 민간 선박을 대상으로 이뤄진 공격 사례 중 33번째였음을 설명하며 "다른 사례들도 조사해 점검하고 그들의 대응 방안도 함께 참고하고 있다"고 밝혔다.이 고위당국자는 현 시점에서 나무호를 공격한 주체를 단정하고 있지 않다면서도 "이란 이외의 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 상식적으로 크지 않다"고 밝혔다.나무호 피격 이후 원인과 공격 주체에 대한 조사를 신중하게 진행하고 있는 것도 향후 책임 추궁을 위한 취지로 설명했다.이 고위당국자는 나무호를 공격한 주체가 이란으로 확인될 경우를 전제로, "지금까지 총 34건의 공격 사례에 대해 볼 때 (공격 주체가) '우리가 그랬다'라고 나올 가능성은 현재로서는 크지 않다"며 "좀 더 조사해 증거를 제시하면 어떤 형태로든 이란측의 적절한 반응이 있을 것으로 생각한다"고 말했다.외교부는 나무호를 타격한 비행체의 엔진 잔해가 현재 아랍에미리트(UAE) 두바이 총영사관에서 UAE 한국 대사관으로 옮겨져 한국 운송을 위한 절차를 밟고 있다고 밝혔다. 외교부 고위당국자는 "빠른 시일 내에 한국으로 가져오기 위해 UAE 정부와의 협의가 필요하다"며 "이미 협의를 시작했고 잔해가 국내로 들어오면 국방부의 전문기관이 철저히 조사해 여러 가지를 밝혀낼 것으로 믿는다"고 밝혔다.