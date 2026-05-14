우미건설, ‘고양 창릉 우미린 그레니티’ 견본주택 개관

1 0 우미건설이 선보이는 '고양 창릉 우미린 그레니티' 투시도.

우미건설이 14일 3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구(고양 창릉지구)에 들어서는 민간참여 공공분양 아파트 '고양 창릉 우미린 그레니티'의 견본주택을 열고 분양에 돌입한다.견본주택은 14~15일 사전청약 당첨자를 대상으로 관람 가능하고, 일반 관람은 오는 16일부터 가능하다.앞서 2022년 7월 사전청약을 진행했으며, 이번엔 사전청약 당첨자 물량을 제외한 나머지에 대해 본청약을 진행한다.청약 일정은 오는 18~19일 사전청약 당첨자의 청약이 진행되며, 사전청약자의 주택형(타입) 결과 발표는 20일이다. 이후 26일 특별공급을 진행하고, 27~28일 일반공급 청약을 실시한다. 특별공급과 일반공급의 당첨자 발표는 6월 11일이며, 계약은 7월 27~30일이다.해당 단지는 고양 창릉 S-1블록에 지하 2층~지상 29층, 4개 동, 전용면적 59·74·84㎡, 총 494가구 규모로 조성된다.단지 남측으로는 고양은평선(2031년 예정) 신설역이 계획돼 있으며, GTX-A 창릉역(2030년 예정)도 인접해 있다. 인근에는 평택파주고속도로(서울-문산) 흥도IC, 3호선 화정역 등이 위치해 있다.단지 남측으로는 초등학교 부지가 계획돼 있으며, 해당 초등학교 부지 옆에는 유치원 부지도 계획돼 있다. 화정동 학원가 고양시립화정도서관 등도 가깝다. 단지 주변에는 롯데아울렛 고양점, 이케아, 롯데마트, 이마트 등이 자리해 있다.해당 단지에는 한국토지주택공사(LH)가 추진하는 비스포크 시범사업 적용단지로 입주자 맞춤형 옵션 설계가 적용된다. 앞서 사전청약 당첨자를 대상으로 가구 브랜드·디자인 등에 대한 선호도 조사를 진행해 유·무상 옵션에 반영했으며, 이에 계약자는 자신의 라이프스타일에 맞춰 집을 꾸밀 수 있다.커뮤니티로는 피트니스클럽, 실내골프연습장, 남·녀구분 독서실, 작은 도서관, 게스트하우스 등이 마련된다. 또한 지상에 주차공간이 없는(근린생활시설 주차장 제외) 단지를 구현하고 다양한 조경 시설을 계획했다.