K-방산의 ‘품질 심장(DTaQ)’과 ‘미래 두뇌(KRIT)’

예산 절감과 적기 전력화의 마법

KF-21 '전투용 적합' 판정: 혁신적 품질 지원의 결정판

글로벌 표준을 선도하는 품질 외교

K=방산 스타트업과 강소기업의 등용문

0514 DTaQ & KRIT 0 대한민국 방위산업의 심장인 국방기술품질원 (DTaQ)와 국방기술진흥연구소(KRIT)의 역활 / 자료= 국방기술품질원, 국방기술진흥연구소

대한민국 무기체계가 세계 시장에서 '가성비'를 넘어 '신뢰의 상징'으로 거듭날 수 있었던 원동력은 무엇일까?바로 '국방기술품질원'(이하 '기품원')의 철저한 품질 관리와 '국방기술진흥연구소'(이하 '국기연')의 첨단 기술 기획과 부품 국산화, 그리고 중소·벤처기업의 방산 진입을 돕는 '인큐베이터' 역활이다.각계의 K-방산 전문가들은 '기품원'(DTaQ, Defense Agency for Technology and Quality)에 대해 한마디로 "군수품의 탄생부터 퇴역까지 전 과정을 책임지는 '수호신'과 같다" 그리고 '국기연'(KRIT, Korea Research Institute for Defense Technology Planning and Advancement)은 "우리 방산의 '미래 먹거리'를 설계한다"고 표현한다.최근 우리 국방사에 기록될 쾌거가 있었다. 바로 한국형 전투기 KF-21(보라매)이 체계개발의 최종 관문인 '전투용 적합' 판정을 지난 7일 획득한 것이다. 이는 2026년 하반기 양산을 앞두고, 실제 작전에 투입해도 문제가 없다는 공식적인 면허를 받은 셈이다.여기서 주목해야 할 점은 기품원(DTaQ)과 국기연(KRIT)의 유기적인 협조가 만들어낸 '속도와 정확성'이다.통상적인 전투기 개발 과정에서 시험평가는 막대한 시간과 비용이 소요된다. 하지만 이번 KF-21 과정에서 두 기관은 다음과 같은 성과를 냈다.기품원(DTaQ)은 개발 초기 단계부터 품질 위험 요소를 사전에 식별하여 시행착오를 최소화했다. 덕분에 1,600회 이상의 비행시험을 차질 없이 완수하며 불필요한 예산 낭비를 막았다.국기연(KRIT)은 KF-21에 들어가는 핵심 부품들의 국산화 과제를 효율적으로 관리했다. 이는 해외 의존도를 낮춰 국방 예산의 외부 유출을 방지하고, 향후 수출 시 발생할 수 있는 '수출 승인(E/L)' 문제까지 선제적으로 해결하는 효과를 거두었다.방산 현장에서 만난 방산업체 관계자들은 입을 모아 말한다. "기품원의 까다로운 품질 검사가 없었다면 폴란드나 중동 국가들이 우리 무기를 선택했겠느냐"라고.....국방기술품질원(DTaQ)은 전 세계 주요국과 국제품질보증 협정을 체결하며 우리 방산 제품이 해외에서도 별도의 검사 없이 가치를 인정받도록 길을 터주고 있다. 이는 수출 장벽을 낮추는 실질적인 '방산 외교'의 핵심이다.국방기술진흥연구소(KRIT)는 'K-방산 스타트업 육성사업' 등을 통해 역량 있는 민간 기업들이 방위산업에 뛰어들 수 있도록 자금과 컨설팅을 지원한다. 이는 K-방산의 생태계를 풍성하게 만들어, 특정 대기업에 치우치지 않는 탄탄한 산업 구조를 형성하는 밑거름이 되고 있다."신뢰는 기술보다 강하다".....방위산업은 단순히 물건을 파는 비즈니스가 아니다.그것은 한 국가의 안보를 공유하는 '동맹의 산물'이다. 기술이 아무리 뛰어나도 품질에 대한 신뢰가 없다면 결코 성립될 수 없는 시장이다.그런 의미에서 기품원(DTaQ)과 국기연(KRIT)은 K-방산이라는 거대한 건물을 지탱하는 두 개의 기둥이다.DTaQ가 다진 '품질의 기초' 위에, KRIT가 설계한 '기술의 층'이 쌓여, 오늘날 세계가 감탄하는 K-방산의 마천루가 완성되었다.이번 한국항공우주산업(KAI)의 KF-21 전투기의 성공적인 전투 적합 판정은 시작에 불과하다. KAI와 더불어 예산 절감, 전투 역량 극대화, 그리고 수출 증대라는 세 마리 토끼를 잡은 두 기관의 활약에 우리 국민과 군이 더 큰 성원을 보내야 할 때다.