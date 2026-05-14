이틀 만에 다시 모인 車업계…산업차관 “미래차 전환 지원 총력”

산업부·금융위, 미래차 전환 간담회 개최

미래차 부품 협의체도 출범…회의 정례화

금융위, 5년간 국민성장펀드 15조 공급

미래차·체질 개선에 올해 정책금융 18조

(26.05.14)민관합동 미래차 전환 간담회 겸 미래차 부품산업 협의체 출범식04 0 문신학 산업부 차관(오른쪽 두번째)이 14일 서울 서초구 한국자동차산업협동조합에서 열린 민관 합동 미래차 전환 간담회에서 발언하고 있다./산업부

문신학 산업통상부 차관이 "자동차 산업이 모빌리티 산업의 밸류체인으로 변화하는 시점에 도달했다"며 자동차·부품업계와 함께 미래차 전환을 이뤄내겠다고 강조했다. 전기차와 자율주행, 소프트웨어 중심으로 글로벌 자동차 산업 재편이 빨라지는 상황에서 정부 역시 부품업계의 사업 전환과 산업 생태계 재편 지원에 속도를 내겠다는 의미로 풀이된다.문 차관은 14일 서울 서초구 한국자동차산업협동조합에서 열린 민관합동 미래차 전환 간담회에서 "자동차 산업은 과거에도 미래에도 플랫폼 산업이며, 이 부분이 성립돼야 국가 경제 성장과 국민 고용이 유지된다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.그는 "인구가 2700만명 밖에 안되는 대만 등과 같은 나라들은 한두개 산업을 꼭짓점으로 찍고 해 나가도 괜찮다"며 "5200만명의 우리나라는 한 두개 산업으로 경제 성장과 고용을 유지할 수 없다"고 했다.자동차 산업은 완성차 업체뿐 아니라 철강·화학·배터리·전자·물류 등 광범위한 연관 산업과 연결돼 있어 대표적인 고용 유발 산업으로 꼽힌다. 정부가 미래차 전환을 단순 산업 지원이 아닌 제조업 경쟁력 유지 차원에서 접근하는 배경도 여기에 있다.하지만 현장에서는 미래차 전환 속도가 기대에 미치지 못하고 있다. 한국자동차연구원 조사에 따르면 지난해 미래차 전환을 추진 중이거나 계획 중인 국내 부품업체 비중은 6.1%에 불과했다.상당수 중소 부품업체들이 기존 내연기관 생산설비를 유지하는 동시에 전동화·소프트웨어 기반 투자까지 병행해야 하는 이중 부담을 겪고 있기 때문이다.이에 대응하기 위해 이날 정부는 민관 합동 '미래차 부품산업 협의체'를 출범시키고 산업 전환 지원 체계를 본격 가동하기로 했다. 금융위원회는 올해 미래차·부품업계 지원을 위해 총 18조원 규모의 정책금융을 공급하고, 향후 5년간 국민성장펀드를 통해 15조원을 지원할 계획이다.이같이 자동차 업계가 다시 모인 건 지난 12일 열린 제23회 자동차의 날 행사 이후 이틀 만이다.문 차관은 "정부가 정책을 만들고 추진하는 과정에서 업계와 충분히 소통하고, 부품업계가 미래차로 전환하는 과정에서 어려움이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이날 현장에 함께한 권대영 금융위 부위원장 역시 미래차 전환 과정에서 금융 지원의 중요성을 강조했다권 부위원장은 "미래차 전환 과정에서 가장 중요한 것은 결국 자금 문제"라며 "산업부의 연구개발(R&D) 단계부터 이후 설비 투자와 인공지능 전환(AX)까지 자금 공급에 공백이 생기지 않도록 관계 기관들이 긴밀히 협업하겠다"고 말했다.이와 함께 "창원 등 지역 현장을 가보면 경쟁력을 갖춘 부품·소재 업체들이 많다"며 "미래차 전환은 중앙정부만이 아니라 지자체와 함께 추진해야 하는 과제"라고 강조했다.또 "완성차 업체와 중견·중소기업, 협력업체 간 상생 프로그램이 자동차 산업 생태계 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.