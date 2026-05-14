김산 후보, 무안군수 선거 후보 등록…본격 선거운동 돌입

김산 무안군수 후보 0 더불어민주당 김산 무안군수 후보가 14일 무안군선거관리위원회에 공식 후보 등록전 기념촬영을 하고 있다./이명남 기자

더불어민주당 김산 무안군수 후보가 14일 무안군선거관리위원회에 공식 후보 등록을 마치고 3선 고지를 향한 본격적인 선거운동에 돌입했다.김 후보는 후보 등록 직후 "이번 선거는 무안의 향후 발전 방향을 결정하는 중요한 선거"라며 "군민들의 의견을 바탕으로 정책 추진에 힘쓰겠다"고 밝혔다.특히 당내 경선 과정에서 확인된 민심을 바탕으로 "지역위원회와 긴밀히 협력해 당원과 군민이 함께하는 선거운동을 펼치겠다"고 강조했다.김 후보는 이번 선거의 핵심 공약으로 △전 군민 에너지 생활안정지원금 10만원 지급을 통한 민생 회복 △전남·광주 통합특별시 주청사 무안 유치 △광주 군공항 무안 이전 3대 요구조건 이행 △무안형 기본소득 도입 △국가농업 AI 전환 플랫폼 구축 등을 제시했다.또 현직 무안군수로서 행정 경험을 바탕으로 지역 발전고 군 삶의 질 향상에 힘쓰겠다는 입장도 밝혔다.김 후보는 전남 무안군 운남면 출신으로 문태고등학교와 목포대학교 지역개발학과를 졸업했으며, 제5·6대 무안군의회 의원과 제6대 전반기 무안군의회 의장을 역임했다.민선 7·8기 무안군수를 지내며 지역 발전을 이끌어 온 김 후보는 이번 선거에서 지역 현안 해결과 군민 소통을 중심으로 선거운동을 이어갈 계획이라고 밝혔다.