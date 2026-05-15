[사설] 美中정상회담, ‘한국 패싱’ 없게 외교력 모아야

0 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수하고 있다. /로이터 연합뉴스

'세기의 담판'으로 불린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 미중 정상회담이 14일 베이징 인민대회당에서 2시간 15분 동안 열렸다. 이번 대면 회담은 지난해 10월 부산에서 개최된 미중정상회담 이후 약 6개월 만에 성사됐다. 양국 현안 이외에 중동 정세, 우크라이나 전쟁, 한반도 문제 등 민감한 국제 정세도 논의 테이블에 오른 것으로 전해진다. 우리에게 생존의 문제나 다름없는 북핵 문제 등도 다뤄질 수 있는 만큼 자칫 '한국 패싱' 불상사가 생기지 않도록 외교력을 총동원해야 할 것이다.



이날 회담에서 트럼프 대통령은 주로 낙관론이 담긴 덕담을 건넨 반면, 시 주석은 무거운 분위기의 경고성 발언을 연이어 내놔 대조를 이뤘다. 모두 공개발언에서 트럼프는 "당신과 함께해 영광이며 친구가 된 것도 영광"이라며 "미중 관계는 그 어느 때보다 좋아질 것"이라고 덕담을 건넸다. 시 주석도 "양국은 경쟁자가 아니라 동반자로서 함께 성공과 공동 번영을 추구해야 한다"고 화답했다.



하지만 시 주석은 곧바로 '투키디데스의 함정'을 언급하며 미국의 1국(國) 패권주의를 견제하는 듯한 발언을 했다. 시 주석은 "미중이 이른바 투키디데스의 함정을 넘어 새로운 대국 관계의 패러다임을 만들 수 있는지가 시대적 과제"라고 강조했다. 국제정치학에서 자주 사용되는 투키디데스의 함정은 부상하는 신흥 강대국이 기존 패권국의 지위를 위협하면서 전쟁으로 이어질 가능성이 높다는 이론이다. 미국이 중국을 무시하고 독주할 경우, 미중 관계가 충돌로 비화할 수 있다는 점을 우회적으로 경고한 발언으로 해석된다.



시 주석은 또 "(대만 문제)를 잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 충돌할 것"이라며 "중미 관계를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것"이라고 경고했다. 그러면서 "대만 독립과 대만해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다"며 "대만해협 평화·안정을 수호하는 것이 중미 양국의 최대공약수이므로 미국은 대만 문제를 매우 신중하게 처리해야 한다"고 직격했다. 대만과 불편한 관계에 있는 중국의 입장에서 최근 미국이 대만에 대한 무기 판매를 승인하는 등 밀착하는 태도를 보이는 데 대해 강한 어조로 불만을 표시한 것으로 해석된다.



대만 정부는 미국의 '대만 지지'가 확고하다는 입장을 내놨지만, 내심 긴장을 감추지 못하고 있다는 분석이 외교가에서 나온다. 글로벌 빅2 강대국이 서로 자국 이익을 좇는 방향으로 패권 경쟁에 나설 경우 중간에 낀 약소국은 자칫 설 자리를 잃을 수 있다는 점에서 우리에게도 자강(自强)의 필요성을 새삼 일깨운다. 양 정상 간 만남이 15일까지 다섯 차례나 이뤄지는 만큼 그 어느 때보다 깊이 있는 대화가 오갈 것으로 예상된다. 정부는 만에 하나 성사될지도 모르는 깜짝 북미정상회담까지 대비해 우리의 목소리가 묻히지 않도록 만반의 대비 태세를 갖추기 바란다.