“원청과 교섭하겠다”… ‘자회사 매각’ 현대모비스 파업 몸살

[재계 노조發 리스크 촉각]

자회사 노조 "본사 사업매각 저지"

노봉법 기반 원청 직접 교섭 요구

일부 부품 생산량 절반 수준 감소

현대차·기아 생산라인 영향 우려

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지