현대차 새만금 투자 ‘사전 지원체계’ 가동…국토부, “인프라·정주여건 선제 점검”

이미지 0 김윤덕 국토부 장관이 14일 국토발전전시관에서 새만금 투자지원 방안을 점검하는 등 의견을 나누고 있다./국토부

국토교통부가 2027년 현대차그룹의 새만금 AI 데이터센터 착공을 앞두고 투자 지원체계 마련에 속도를 내고 있다. 부지 확보와 기반시설 구축, 교통망 확충 등 핵심 인프라를 사전에 정비해 기업 투자 이행을 뒷받침하겠다는 방침이다.김윤덕 국토부 장관은 14일 국토발전전시관에서 새만금 투자지원 방안을 점검하고 기업 건의사항을 청취했다. 이번 회의는 지난 4월 13일 첫 회의 이후 실무 협의를 통해 논의해온 지원과제의 추진 상황을 종합 점검하고 추가 지원 필요 사항을 논의하기 위해 마련됐다.이날 회의에서는 새만금 투자 추진을 위한 부지 확보와 기반 인프라 구축, 교통망 확충, 정주여건 개선 등 핵심 지원과제의 구체적 이행방안이 집중 논의됐다.국토부는 새만금 사업 주무부처로서 투자 전반을 지원할 수 있는 체계를 속도감 있게 마련하고 있다고 설명했다. 기업의 대규모 투자에 맞춰 정부도 실질적 지원으로 대응하겠다는 기조다.또 앞으로도 새만금 투자 관련 지원사항을 지속 점검하고 관계기관과 협력을 강화할 계획이다.김 장관은 "2027년 현대차그룹의 AI 데이터센터 착공과 함께 본격화될 새만금 투자가 즉시 이행될 수 있도록 적극 지원할 것"이라며 "논의된 지원과제들이 조기에 추진될 수 있도록 끝까지 챙기고 투자 완료 시점까지 지속 지원하겠다"고 말했다. 이어 "기업이 안정적으로 투자와 사업을 추진할 수 있도록 제도와 행정 지원 측면도 다시 점검하겠다"고 덧붙였다.