李, 성남 모란시장 찾아 “오늘은 좀 팔았나요”…상권 애로 청취

이재명 대통령, 모란시장 방문<YONHAP NO-8567> 0 이재명 대통령이 14일 성남 모란시장에서 상인들과 인사하고 있다./제공=청와대

이재명 대통령이 14일 경기 성남 모란민속 5일장을 찾아 전통시장 상인들의 애로를 들었다. 성남시장 재임 시절 이전·정비 사업을 추진했던 시장을 다시 방문한 이 대통령은 시민들과 인사를 나누고, 점포 감소와 상권 변화, 온누리상품권 가맹 문제 등 현장의 목소리를 청취했다.이날 방문은 이 대통령이 성남시장 시절 인연이 있는 전통시장을 다시 찾아 민생 체감 현장을 점검한 일정으로 풀이된다. 청와대는 전통시장 상권 변화와 소상공인 애로를 직접 듣는 현장 행보를 이어간다는 방침이다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 이 대통령이 오후 성남 모란민속 5일장을 방문해 시민과 상인들을 만났다고 밝혔다.모란민속 5일장은 수도권 최대 규모의 전통 5일장 가운데 하나다. 이 대통령이 성남시장 재임 시절 시장 환경 개선과 이전·정비 사업을 추진했던 곳이기도 하다.현장에서는 이 대통령을 알아본 시민과 상인들의 환영 인사가 이어졌다. 시민들은 "성남 잘 오셨습니다", "늘 응원하고 있습니다"라고 외쳤고, 일부 시민들은 휴대전화를 들고 이 대통령의 사진을 찍었다.이 대통령은 상인들에게 "잘 있으셨어요", "오늘은 좀 많이 팔았나요", "어디서 오셨어요"라고 묻고 손인사를 나눴다. 사진 촬영 요청에도 응하며 시장 골목을 둘러봤다.성남시장 시절 인연도 자연스럽게 소환됐다. 유점수 모란민속5일장 상인회장은 "대통령님이 모란장을 이 주차장 부지로 이전시켜줬다"고 말했다. 주변 상인들은 "알죠, 알죠"라고 답하며 당시 정비 사업을 떠올렸다.시장 활기와 변화에 대한 설명도 이어졌다. 유 회장은 "주말에는 경찰 추산 15만 명이 온다"고 전하면서도, 이 대통령이 점포 수를 묻자 "많이 줄어 지금은 450개 정도 남았다"고 답했다.상인들은 시장 고령화와 상권 변화에 대한 우려도 전했다. 온누리상품권 가맹 문제 등 전통시장 운영 과정에서 겪는 불편도 이 대통령에게 전달했다.이 대통령은 시장 먹거리도 살폈다. 오란다를 맛본 뒤 "맛있네"라며 참모들에게 권했고, 대추를 집어 들자 한 상인은 "씨 없는 것을 드셔야 한다. 잘못하면 치아 다치신다"고 말했다. 이에 이 대통령은 "대추 좀 사세요"라며 즉석에서 상인 물건을 홍보하기도 했다.현장에서는 시민들의 덕담도 이어졌다. 한 시민은 과거 이 대통령과 찍은 사진을 아직 간직하고 있다며 응원했고, 또 다른 시민은 "성공하는 대통령이 되십시오"라고 말했다. 일부 시민들은 김혜경 여사의 동행 여부를 묻기도 했다.