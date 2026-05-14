넥슨, 견고한 분기 1조 매출… 글로벌 게임사 전환 속도낸다

해외매출 59%↑ IP·신작 고루 흥행
신작 '아크레이더스' 中진출 기대감
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14일 넥슨의 올해 1분기 실적발표에 따르면 연결 기준 매출 1조4201억원(1522억엔), 영업이익 5426억원(582억엔)을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 34%, 영업이익은 40% 증가했다. 순이익은 118% 급증한 5338억원(572억엔)으로 나타났다.
1분기에는 특히 해외 시장 성장세가 두드러졌다. 1분기 북미·유럽 지역 매출은 전년 동기 대비 4배 이상 증가했고, 동남아 등 기타 지역 매출도 2배 이상 확대됐다. 전체 해외 매출은 59% 증가하며 분기 기준 최대 해외 매출 기록을 갈아치웠다.
이같은 호실적의 배경으로는 핵심 IP와 글로벌 신작이 동시에 성과를 낸 점이 꼽힌다. '메이플스토리' 프랜차이즈는 전년 동기 대비 42% 성장했는데, 이는 지난해 글로벌 출시된 '메이플 키우기'와 '메이플스토리 월드'가 해외 시장에서 흥행한 데 따른 결과다.
신작 '아크 레이더스'의 성과도 실적을 견인했다. 지난해 10월 출시된 익스트랙션 슈터 장르 게임 '아크 레이더스'는 올 1분기 460만장을 추가 판매하며 출시 6개월 만에 누적 판매량 1600만장을 돌파했다. 특히 영국 'BAFTA 게임 어워드 2026' 멀티플레이어 부문 수상 등 글로벌 게임 시상식 5관왕을 달성한 바 있어 넥슨이 서구권 콘솔·패키지 시장에서도 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.
또 '아크 레이더스'는 최근 중국 국가신문출판서(NPPA)로부터 외자판호를 획득한 바 있다. 텐센트가 중국 현지 서비스를 맡을 예정으로, 세계 최대 게임 시장인 중국 진출 가능성에 기대가 더욱 모인다.
핵심 라이브 서비스 게임들도 안정적인 흐름을 이어갔다. 'FC' 프랜차이즈는 신규 클래스 출시와 설 연휴 이벤트 효과로 전망치를 웃돌았고, 중국 PC '던전앤파이터' 역시 춘절 업데이트 영향으로 두 자릿수 성장률을 기록했다.
이날 넥슨은 실적발표와 함께 핵심 글로벌 파트너십 강화 계획도 공개했다. EA와는 국내 'FC' 프랜차이즈 퍼블리싱 장기 계약을 체결했고, 텐센트와는 중국 PC '던전앤파이터' 퍼블리싱 계약을 10년 연장했다.또 최근 블리자드 엔터테인먼트와 '오버워치' PC 버전의 국내 서비스 계약을 체결하며 글로벌 대형 게임 퍼블리싱 사업으로 포트폴리오를 다변화하고 있다.
넥슨은 하반기부터 신규 라인업 확대에도 속도를 낼 계획이다. '마비노기 모바일'의 일본·대만 출시와 '던전앤파이터 키우기' 출시를 준비 중이며, '아주르 프로밀리아', '프로젝트 T' 등 신규 퍼블리싱 타이틀도 선보일 예정이다. 중장기적으로는 '던전앤파이터 클래식', '낙원: LAST PARADISE', '듀랑고 월드', '우치 더 웨이페어러' 등 자체 개발 신작을 통해 신규 IP 경쟁력 강화에도 나선다.
이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "전략적 파트너십 강화와 신작 라인업 확대를 통해 중장기 성장 동력을 지속 확보해 나갈 것"이라고 말했다.