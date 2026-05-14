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무소속 돌풍에 텃밭 비상… 정청래 리더십 시험대 된 ‘전북’

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심준보 기자

승인 : 2026. 05. 14. 17:47

민주 이원택-제명 김관영 지지율 접전
금품 의혹 이중잣대에 지역 민심 요동
전북지사 내줄땐 '鄭 책임론' 번질수도
당심 30% 호남… 당 대표 연임 변수로
더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 14일 경북 울릉군 천부초등학교 운동장에서 열린 제30회 북면 면민체육대회에 참석해 축사하고 있다. /연합
더불어민주당의 전통적 강세 지역인 전북지사 선거에서 무소속 김관영 후보가 민주당 이원택 후보와 오차범위 내 접전을 벌이면서 당 지도부의 고민이 깊어지고 있다. 당내 공천 과정의 형평성 논란에 더해 김 후보를 둘러싼 사법 리스크가 해소되면서 민주당 지지층 내부에서도 표심이 갈리는 양상이다.

14일 뉴스1 의뢰로 조원씨앤아이가 지난 9~10일 실시한 전북지사 선거 여론조사에 따르면 김 후보는 43.2%, 이 후보는 39.7%를 기록했다. 두 후보가 오차범위 내 접전을 벌이는 가운데, 전북 내 민주당 지지층에서도 김 후보 41.4%, 이 후보 46.8%로 지지가 나뉘는 것으로 나타났다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

민주당 안팎에서는 이번 혼전의 배경으로 공천 과정에서 불거진 형평성 논란을 꼽는다. 현역 지사인 김 후보는 지난해 11월 청년 당원 등에게 68만원 상당의 대리운전비를 제공했다는 의혹으로 비공개 최고위원회를 거쳐 제명됐다. 반면 이 후보는 지역 청년 모임에서 도의원을 통해 72만원 상당의 식사비를 대납하게 했다는 의혹을 받았지만, 당 윤리감찰단은 '혐의가 없다'고 판단했고 이후 공천을 받았다.

전북지사 판세가 혼전 양상을 보이자 민주당 지도부는 중앙당 차원의 지원을 강화하고 있다. 정청래 대표는 지난 13일 국회 기자회견에서 "이재명 정부가 9조원을 투자해 전북을 대도약시키겠다고 했다"고 했고, 한병도 원내대표도 이틀 간격으로 전북을 찾아 이 후보 지원에 나섰다.

당 지도부는 김 후보의 무소속 출마에 대해서도 강경한 입장을 유지하고 있다. 조승래 사무총장은 "당에서 제명된 후보의 무소속 출마는 중대한 해당 행위"라며 영구 복당 불가 방침을 재확인했다.

다만 김 후보가 당선될 경우 파장은 전북 선거에 그치지 않을 수 있다는 관측도 나온다. 김 후보는 영구 복당 불허 방침에 대해 "정청래 지도부 체제에서는 복당하지 않겠다"며 대립각을 세우고 있다. 호남은 민주당 권리당원의 상당수가 포진한 핵심 기반인 만큼, 전북지사 선거 결과가 향후 전당대회 구도에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다. 민주당이 전국 대부분 지역에서 우세를 보이더라도 '진보의 심장'으로 불리는 호남에서 전북지사직을 놓칠 경우, 공천을 지휘한 정 대표의 책임론이 제기될 가능성이 있다.

여권 한 관계자는 "무소속 후보가 본격 선거운동에 나선 지 얼마 되지 않았는데도 지지율이 높게 나온 만큼 민주당이 상당히 당황했을 것"이라며 "전북 선거 결과가 당내 역학 구도에도 영향을 줄 수 있다"고 말했다.
심준보 기자

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