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“지지율 좁혀졌다”… 들썩이는 서울 판세

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김동욱 기자

승인 : 2026. 05. 14. 17:53

與野 격차 두 자리서 한 자릿수로
鄭 '리스크 관리' vs 吳 '공격행보'
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 서울 중구의 한 커피전문점에서 소상공인들을 만나 간담회를 하고 있다. /송의주 기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6·3 지방선거를 앞두고 정원오 더불어민주당 후보를 향한 공세 수위를 끌어올리고 있다. 최근 여론조사에서 두 후보 간 지지율 격차가 '한 자릿수'로 좁혀지자 정 후보를 둘러싼 논란과 의혹을 집중 부각하며 표심 공략에 나선 모습이다. 반면 정 후보는 민생·정책 행보를 이어가는 동시에 돌발 변수 차단과 리스크 관리에 주력하고 있다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 14일 서울 중구 서울시청 앞에서 6·3 지방선거 대국민 호소 기자회견을 하고 있다. /송의주
14일 정치권에 따르면 오 후보는 최근 공개 메시지의 상당 부분을 정부 심판론과 정 후보의 도덕성 비판에 할애하고 있다. 오 후보 측은 선거 초반 민주당 우세 흐름이 이어졌지만, 정 후보 관련 각종 논란이 확산하면서 판세 변화 조짐이 나타나고 있다고 보고 있다. 오 후보는 이날 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 '정권 심판론'과 '시정 안정론'을 동시에 부각했다. 그는 "이번 선거는 거대 권력의 오만한 폭주를 놔둘 것이냐, 국민 앞에 겸손한 정권을 만들 것이냐의 갈림길에 서 있다"고 강조했다. 오 후보는 정 후보와의 지지율 격차가 줄어드는 양상에 대해 "정 후보의 부도덕성과 무능함, 모든 사안에 대해 명확한 입장을 밝히지 않고 적당히 넘어가려는 모습들이 종합적으로 고려돼 지지율에 반영되기 시작한 것"이라고 말했다.

기자회견을 마친 오 후보는 유승민 전 의원과 종로구 선거사무소에서 회동했다. 유 전 의원은 "오 후보가 서울을 지키는 것이 서울시민과 당, 보수의 미래를 위해 중요하다"며 "꼭 당선되도록 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

반면 정 후보는 민생·정책 중심의 행보를 이어가며 리스크 관리에 집중하고 있다. 불필요한 논쟁에 휘말리기보다 기존 우세 흐름을 유지하는 데 방점을 찍고 있다는 분석이다. 다만 자신을 둘러싼 각종 의혹과 논란에는 정면 대응하는 기조를 보이고 있다.
김동욱 기자

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