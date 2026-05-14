소통형 공간 탈바꿈… 정의선 철학 스며든 양재사옥의 재탄생

현대차그룹 '로비 스토리 타운홀'

리노베이션 거쳐 열린광장으로 변신

"만남, 세상 발전해도 사라지지 않아"

"어떻게 해야 가장 일하기 편하게 바꿀 수 있을까 생각했습니다. 많은 건물을 보며 느낀 것은 사람이 우선이어야 한다는 것이었습니다. 집보다 편안한 느낌을 주는 것이 핵심이었습니다."



정의선 현대자동차그룹 회장이 새롭게 단장한 양재사옥 로비에서 임직원들과 만나 이같이 말했다. 이와 더불어 공간 변화의 핵심으로 '사람'과 '소통'을 꼽으며 단순한 리모델링이 아니라 일하는 방식을 바꾸고 협업 문화를 확산하기 위한 시도라는 점을 강조했다.



현대차그룹은 14일 서울 양재사옥 1층 로비 중앙에 조성된 계단형 라운지 '아고라'에서 '로비 스토리 타운홀'을 개최했다. 이날 행사에는 정의선 회장을 비롯해 장재훈 부회장, 서강현 사장, 최준영 사장, 성 김 사장, 박민우 사장 등 주요 경영진과 임직원들이 참석했다.



양재사옥 로비는 2024년 5월 리노베이션에 착수해 1년 11개월 공사를 거쳐 올해 3월 초 다시 문을 열었다. 지하 1층부터 지상 4층까지 5개층을 대상으로 실내와 옥외를 포함한 리뉴얼 면적은 약 3만6000㎡에 이른다.



로비의 중심은 1층 중앙 아고라다. 고대 그리스 광장을 모티브로 한 계단형 라운지다. 임직원들이 자연스럽게 앉아 대화하고 머물 수 있도록 구성됐다. 주변에는 커넥트 라운지와 오픈 스테이지, 카페, 옥외 정원 등이 유기적으로 연결됐다.



정 회장은 "사무직도 이 공간에서 일할 수 있고 엔지니어도 일할 수 있듯 다양한 형태의 협업이 있다"면서 "이를 위한 소통을 회사가 어떻게 하드웨어적으로 잘 도와줄 수 있느냐가 가장 중요했다"며 협업과 소통을 강조했다.



그러면서 "어디서든 미팅하고 의견을 나누고 다양한 공감을 이루는 것이 결국 우리 제품에 도움이 되고 고객에 연결된다고 생각한다"며 "이 건물과 오피스의 고객인 여러분이 편한 환경에서 일하며 제품을 잘 만들었을 때 외부 고객들에게 진정하게 어필할 수 있다"고 설명했다.



또 "양재동의 양재(良才)는 '좋을 양' '재주 재', 즉 좋은 재주를 가진 인재가 일하는 동네"라며 "여러분 모두 인재, 양재이기 때문에 여러분이 가진 능력을 훨씬 더 많이 발휘하고 보람되게 즐겁게 일하는 방식을 구현하고자 했다"고 말했다.



2층에는 17개의 미팅룸과 포커스룸을 마련했고 사내 도서관도 리뉴얼했다. 정 회장은 일본 CCC와의 협업 배경에 대해 "CCC와 츠타야 서점은 개인적으로도 자주 찾는 곳"이라며 "단순히 서점이라기보다 라이프스타일을 제안하는 공간이라 우리에게 도움이 많이 될 수 있다고 생각했다"고 말했다.



이어 "책을 읽는 것도 일의 연장이고, 그러한 순간에 좋은 아이디어가 가장 많이 나온다고 생각한다"며 라이브러리 이용을 권했다.



정 회장은 임직원의 일상과 복지에 대한 생각도 밝혔다. 한식, 일식, 이탈리안, 샐러드를 아우르는 폭넓은 메뉴와 라이브 그릴 등을 마련한 식당을 언급하며 "사람의 큰 즐거움 중 하나는 식사하는 것"이라며 "정주영 창업회장은 과거 식사에 대해 굉장히 중요하게 생각했고, 푸짐한 식사를 내놓던 문화가 현재까지 이어져 내려오고 있다"고 말했다.



정 회장은 타운홀 미팅 말미에 대면 소통의 중요성을 다시 강조했다. 그는 "계속 데스크에서 스크린을 보면서 일하다 보면 삶에 대한 아이디어, 일에 대한 아이디어가 쉽게 떠오르지 않는다"며 "사람과 사람의 페이스 투 페이스, 만나서 이야기하는 것이 너무 중요하다"고 말했다. 이어 "사람과 사람 간 만남은 아무리 세상이 발전해도 사라지지 않고 오히려 더 중요해질 것"이라며 "회사에서 최선을 다해 일하는 게 즐거워야 한다. 양재사옥을 편하게 쓰면서 즐겁게 일하고, 회사 올 맛이 난다는 생각이 드는 게 중요하다"고 강조했다.



정 회장은 "앞으로도 여러분이 양재사옥을 사용하는 모습을 보며 더 발전시키고, 고치고, 그렇게 나아가겠다"고 말했다.



한편 로비에는 관수로봇 '달이 가드너', 배송 로봇 '달이 딜리버리', 보안 로봇 '스팟' 등 로보틱스 기술이 적용해 임직원들이 일상 속에서 자연스럽게 로봇 기술을 경험할 수 있도록 했다. 이와 함께 교육 공간 '러닝랩'과 휴식 공간 '오아시스', 옥상 정원, 피트니스, 아케이드 등 임직원 편의·복지 공간도 새롭게 마련됐다.

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