전북 김관영 “이원택 허위사실 유포자”…내란 방조 의혹 “모두 허구”

"본인의 말에 책임지고 후보 사퇴 수준의 정치적 책임져야"

청사청사 0 김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "제2차 내란 특검이 불기소 결정서를 보내왔다"며 "이원택 더불어민주당 전북지사 후보가 제기했던 의혹은 모두 사실이 아니었음을 명료하게 기록돼 있다"고 주장하고 있다./박윤근 기자

무소속으로 전북도지사 재선에 도전하는 김관영 후보는 15일 "전북도청 공직자들과 저를 향해 씌워졌던 내란 방조 의혹의 허구가 다시 한번 입증됐다"고 "이제 (그가) 책임질 차례"라고 직격했다.김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "제2차 내란 특검이 불기소 결정서를 보내왔다"며 "이원택 더불어민주당 전북지사 후보가 제기했던 의혹은 모두 사실이 아니었음을 명료하게 기록돼 있다"고 주장했다.특검은 청사 폐쇄와 관련 "다른 지자체와 동일한 수준의 평소보다 강화된 청사보안이 이루어졌을 뿐 실제 전면통제 또는 폐쇄된 사실이 없다"고 무혐의 이유를 명시했다. 특검은 또 "35사단내 지역계엄사령부가 운영된 사실이 없고, 구체적으로 양 기관간 협의된 바도 없다"고 했다.김 후보는 "이 후보가 스스로 설정한 기준에 따라 이제 '허위 사실 유포자'가 됐다"며 "이제 본인의 말에 책임지고 후보 사퇴 수준의 정치적 책임이 도민에 대한 최소한의 도리"고 촉구했다.김 후보는 "민주주의 가치를 되새기는 5·18 기념일이 다가왔다. 동학과 민주화운동의 주역인 전북에 '내란 동조'라는 오명을 씌운 것은 민주주의를 모욕한 행위였다"며 "그날이 오기 전에 결자해지의 자세로 반드시 그에 합당한 책임을 져야 한다"고 강조했다.김 후보는 민주당 지도부를 직격했다. 김 후보는 "정청래 대표의 부당한 당권욕과 이 후보의 거짓이 만나 민주당의 가치와 공정성을 훼손했다"면서 "이재명 대통령이 인재 영입 1호로 선택했던 김관영이 압도적 승리로 당당히 복당해 민주당을 정상화하고 공정과 정의를 바로 세우겠다"고 말했다.한편 김 후보는 그간 내란 방조 의혹을 집중적으로 제기해온 이원택 더불어민주당 전북지사 후보를 지난 14일 공직선거법상 허위사실공표와 후보자 비방 등 혐의로 고발했다. 고발장은 이 후보가 김 후보의 당선을 막기 위해 김 후보가 12.3 비상계엄 선포에 동조했다고 단정적으로 공표하고 비방했다는 내용이 골자다.