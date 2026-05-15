닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

전북 김관영 “이원택 허위사실 유포자”…내란 방조 의혹 “모두 허구”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260515010004152

글자크기

닫기

전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 05. 15. 12:03

"본인의 말에 책임지고 후보 사퇴 수준의 정치적 책임져야"
청사청사
김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "제2차 내란 특검이 불기소 결정서를 보내왔다"며 "이원택 더불어민주당 전북지사 후보가 제기했던 의혹은 모두 사실이 아니었음을 명료하게 기록돼 있다"고 주장하고 있다./박윤근 기자
무소속으로 전북도지사 재선에 도전하는 김관영 후보는 15일 "전북도청 공직자들과 저를 향해 씌워졌던 내란 방조 의혹의 허구가 다시 한번 입증됐다"고 "이제 (그가) 책임질 차례"라고 직격했다.

김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "제2차 내란 특검이 불기소 결정서를 보내왔다"며 "이원택 더불어민주당 전북지사 후보가 제기했던 의혹은 모두 사실이 아니었음을 명료하게 기록돼 있다"고 주장했다.

특검은 청사 폐쇄와 관련 "다른 지자체와 동일한 수준의 평소보다 강화된 청사보안이 이루어졌을 뿐 실제 전면통제 또는 폐쇄된 사실이 없다"고 무혐의 이유를 명시했다. 특검은 또 "35사단내 지역계엄사령부가 운영된 사실이 없고, 구체적으로 양 기관간 협의된 바도 없다"고 했다.

김 후보는 "이 후보가 스스로 설정한 기준에 따라 이제 '허위 사실 유포자'가 됐다"며 "이제 본인의 말에 책임지고 후보 사퇴 수준의 정치적 책임이 도민에 대한 최소한의 도리"고 촉구했다.

김 후보는 "민주주의 가치를 되새기는 5·18 기념일이 다가왔다. 동학과 민주화운동의 주역인 전북에 '내란 동조'라는 오명을 씌운 것은 민주주의를 모욕한 행위였다"며 "그날이 오기 전에 결자해지의 자세로 반드시 그에 합당한 책임을 져야 한다"고 강조했다.

김 후보는 민주당 지도부를 직격했다. 김 후보는 "정청래 대표의 부당한 당권욕과 이 후보의 거짓이 만나 민주당의 가치와 공정성을 훼손했다"면서 "이재명 대통령이 인재 영입 1호로 선택했던 김관영이 압도적 승리로 당당히 복당해 민주당을 정상화하고 공정과 정의를 바로 세우겠다"고 말했다.

한편 김 후보는 그간 내란 방조 의혹을 집중적으로 제기해온 이원택 더불어민주당 전북지사 후보를 지난 14일 공직선거법상 허위사실공표와 후보자 비방 등 혐의로 고발했다. 고발장은 이 후보가 김 후보의 당선을 막기 위해 김 후보가 12.3 비상계엄 선포에 동조했다고 단정적으로 공표하고 비방했다는 내용이 골자다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기