與·진보당, 울산시장 단일화 전격 합의…“지방 권력 심판”

100% 여론조사 경선 방식 채택…21일 공식 선거운동 전 완료 목표

기초단체장·광역의원도 연대…與, 조국혁신당 이어 진보진영 통합 가속

민주당-진보당, 울산광역시 등 후보 단일화 발표<YONHAP NO-3600> 0 (왼쪽부터) 진보당 손솔 수석대변인, 오인환 기획부총장, 신창현 사무총장, 더불어민주당 조승래 사무총장, 이연희 전략기획위원장, 박지혜 대변인이 15일 국회에서 더불어민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보의 울산광역시 후보 단일화 등 6.3 선거 울산광역시장 후보, 울산 기초단체장 후보, 울산 일부 지역 광역의원 후보, 부산광역시 연제구 기초단체장 후보를 단일화한다는 내용의 합의문에 서명 후 기념 촬영하고 있다./연합

더불어민주당과 진보당이 15일 울산광역시장 후보를 비롯한 영남권 핵심 격전지의 후보 단일화에 합의했다. 야당인 국민의힘 일당 독점 체제를 견제하고 지방 권력 심판을 극대화하기 위해 범진보 진영의 표심을 하나로 결집한다는 취지다.조승래 민주당 사무총장과 신창현 진보당 사무총장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 이 같은 내용의 선거 연대 합의문을 발표했다. 양당은 울산시장 선거에 나선 김상욱 민주당 후보와 김종훈 진보당 후보를 100% 여론조사 경선 방식으로 단일화하기로 결정했다. 단일화 절차는 공식 선거운동 개시일인 오는 21일 이전에 완료한다는 계획이다.기초단체장 및 광역의원 선거구에 대한 연대 방안도 구체화했다. 울산 동구청장은 진보당 후보로, 북구·중구청장은 민주당 후보로 각각 단일화한다. 울산 남구청장과 울주군수, 부산 연제구청장을 비롯해 울산 시내 4개 광역의원 선거구는 시장 선거와 동일하게 여론조사 경선을 거쳐 최종 단일 후보를 낸다는 방침이다.조 사무총장은 "단 1%의 승리 가능성이라도 높여 무능한 지방 권력을 심판하기 위해 두 손을 잡았다"고 말했다. 신 사무총장 역시 "영남 정치를 독점해 온 기득권 정치를 청산하고 시민 중심의 지방정부를 구성할 것"이라고 밝혔다.이번 합의로 울산 지역 선거 구도는 여당인 민주당을 중심으로 한 '범진보 단일대오'와 야당인 국민의힘 분열로 재편되는 양상이다. 앞서 김상욱 민주당 후보는 전날 황명필 조국혁신당 후보의 사퇴를 통한 단일화도 이뤄냈다.반면 보수 진영에서는 김두겸 국민의힘 후보와 공천 배제 후 무소속으로 출마한 박맹우 후보 간의 단일화 논의가 중단된 상태여서, 최종적으로 3파전 구도로 선거가 치러질 가능성이 제기된다.