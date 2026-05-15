코오롱글로벌, 1644억원 군포3구역 재개발 수주…501가구 조성

이미지 0 코오롱글로벌 본사 전경.

코오롱글로벌은 코리아신탁으로부터 경기도 군포시 당동 738번지 일원에 진행되는 1644억원의 군포3구역 재개발사업을 수주했다고 15일 공시했다.이번 프로젝트는 해당 부지에 공동주택 501가구 및 부대복리시설을 건설하는 공사다. 공사기간은 실착공일로부터 35개월이다.대금지급 조건 등은 기성불로 정해졌다. 기성불은 분양 여부와 관계없이 공사비를 지급하는 방식이다.