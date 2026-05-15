‘나무에서 떨어진 날’ 김하성, 결승점 빌미 실책에 무안타

컵스전 침묵하며 시즌 타율 0.111 하락

6회 치명적 '송구 실책'으로 결승점 빌미

애틀랜타 4연승 행진 마감, 컵스는 연패 끝

clip20260515122425 0 애틀랜타 브레이브스의 유격수 김하성. /게티이미지

나무에서 떨어지는 날도 있다. 내야 유틸리티 골드글러브 수상자 출신의 김하성(30·애틀랜타 브레이브스)이 치명적인 실책을 범했다. 결승점으로 이어진 실책이라 더 뼈아팠다. 타석에서도 무안타로 침묵했다. 전날 결승점을 잇는 시즌 첫 안타의 상승세도 주춤했다.김하성은 14일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와 홈경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전했다. 3타수 무안타 1삼진을 기록하며 시즌 타율은 0.111(9타수 1안타)로 내려갔다.첫 타석부터 기회를 살리지 못했다. 2회말 2사 1, 2루에서 컵스 선발 벤 브라운을 상대한 김하성은 초구를 공략했지만 1루수 뜬공으로 물러났다.김하성은 5회말 1사 후 다시 타석에 들어섰다. 바뀐 투수인 좌완 사이드암 호비 밀너를 상대로 2루수 땅볼로 물러났다. 7회말 2사 1루에서는 필 메이턴에게 헛스윙 삼진을 당했다. 팀이 0-2으로 끌려가던 9회말 2사 2루 찬스에서 김하성은 대기 타석에 있었지만, 타석 기회를 더 잡지는 못했다.수비에서는 치명적인 실책이 나왔다. 김하성은 6회초 무사 1루에서 스즈키 세이야의 땅볼 타구를 처리한 뒤 2루 송구를 시도했으나 악송구가 되면서 무사 1, 3루 위기를 자초했다. 타구가 불규칙 바운드로 살짝 튀어 오르긴 했지만, 백플립 송구 동작이 정확하지 않았다.시카고 컵스는 이어진 내야 땅볼 때 3루 주자가 홈을 밟으며 결승 득점을 올렸다. 애틀랜타의 선발 크리스 세일이 무실점 호투를 이어가던 때라 더 아쉬웠다. 비자책 1실점을 기록한 세일은 더 이상의 실점을 내주지 않고 이닝을 매조지었다. 세일은 6이닝 5피안타 8탈삼진 1실점(비자책)으로 호투했지만 패전 투수가 됐다.반면 컵스는 8회초 이안 햅의 솔로 홈런으로 한 점을 더 추가하며 4연패를 끊었다. 애틀랜타는 팀 5안타에 그치는 동안 한 점도 내지 못하고 영봉패를 당했다. 삼진은 13개나 당하며 무기력했다. 4연승 행진도 끝났다.