與, 정원오 ‘외박 강요 의혹’ 제기 野 고발…“낙선 목적의 조작 정치”

野, '외박 강요' 속기록 근거로 단독 상임위 소집…與 "오세훈 캠프의 음해 공세" 비판
국회 성평등가족위원회 소속 더불어민주당 의원들은 이날 이인선 위원장 등 국민의힘 소속 위원 5명을 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의로 고발했다. 앞서 야당 위원들이 기자회견을 열고 정 후보의 1995년 주폭 사건을 언급하며 유흥업소 종업원 대상의 성매매 강요 의혹을 제기한 데 따른 조치다. 서영교 민주당 의원은 기자회견 장소가 국회 소통관이므로 면책특권 대상이 될 수 없다는 점을 강조하며 "선거를 앞두고 낙선 목적으로 허위 사실을 유포하면 명백한 법 위반"이라고 밝혔다.
앞서 국민의힘은 이날 오후 2시 야당 단독으로 성평등가족위 전체회의를 소집해 정 후보 의혹 관련 긴급 현안 질의를 강행했다. 김재섭 국민의힘 의원 등이 발굴한 당시 구의회 속기록을 근거로, 정 후보가 유흥업소에서 외박을 요구하다 거절당하자 경찰관을 폭행했다는 주장을 공식적으로 쟁점화하겠다는 구상이다.
민주당은 사건 발생 장소는 일반 카페였을 뿐 성접대를 요구할 수 있는 구조가 아니었음에도, 야당이 30년 전 사건을 왜곡해 부당한 정치적 구도를 씌우고 있다는 입장이다. 김남희 의원은 이를 과거 이재명 대통령을 향했던 조폭 연루설에 빗대며 "국민의힘 오 후보가 내세울 정책 비전이 없어 결국 음해 정치에 매달린다"고 비판했다.