與, 정원오 ‘외박 강요 의혹’ 제기 野 고발…“낙선 목적의 조작 정치”

與 소속 성평등가족위원, 鄭 후보 과거 사건 거론한 野 위원들 허위사실 유포 혐의 고발

野, '외박 강요' 속기록 근거로 단독 상임위 소집…與 "오세훈 캠프의 음해 공세" 비판

기자들 질문에 답하는 정원오 후보<YONHAP NO-4178> 0 (왼쪽부터) 더불어민주당 이정헌 의원, 오기형 의원, 정원오 서울시장 후보, 이해식 의원, 채현일 의원이 15일 국회 소통관에서 지역사랑상품권 관련 공약을 발표한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. /연합

15일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 과거 주폭 사건을 둘러싼 여야 간 공방이 법적 고발전으로 비화하는 양상이다. 국민의힘이 해당 사건을 '성매매 강요 의혹'이라며 상임위원회를 단독 소집하자, 민주당은 이를 선거 개입용 조작 정치로 간주하고 야당 의원들을 고발했다.국회 성평등가족위원회 소속 더불어민주당 의원들은 이날 이인선 위원장 등 국민의힘 소속 위원 5명을 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의로 고발했다. 앞서 야당 위원들이 기자회견을 열고 정 후보의 1995년 주폭 사건을 언급하며 유흥업소 종업원 대상의 성매매 강요 의혹을 제기한 데 따른 조치다. 서영교 민주당 의원은 기자회견 장소가 국회 소통관이므로 면책특권 대상이 될 수 없다는 점을 강조하며 "선거를 앞두고 낙선 목적으로 허위 사실을 유포하면 명백한 법 위반"이라고 밝혔다.앞서 국민의힘은 이날 오후 2시 야당 단독으로 성평등가족위 전체회의를 소집해 정 후보 의혹 관련 긴급 현안 질의를 강행했다. 김재섭 국민의힘 의원 등이 발굴한 당시 구의회 속기록을 근거로, 정 후보가 유흥업소에서 외박을 요구하다 거절당하자 경찰관을 폭행했다는 주장을 공식적으로 쟁점화하겠다는 구상이다.민주당은 사건 발생 장소는 일반 카페였을 뿐 성접대를 요구할 수 있는 구조가 아니었음에도, 야당이 30년 전 사건을 왜곡해 부당한 정치적 구도를 씌우고 있다는 입장이다. 김남희 의원은 이를 과거 이재명 대통령을 향했던 조폭 연루설에 빗대며 "국민의힘 오 후보가 내세울 정책 비전이 없어 결국 음해 정치에 매달린다"고 비판했다.