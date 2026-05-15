‘그랜저’ 계약 하루 만에 1만대 돌파… 세단 존재감 증명

출시 첫날 1만277대 계약… 역대 그랜저 페이스리프트 중 두 번째 기록

'플레오스 커넥트’·스마트 비전 루프 호응… 캘리그래피 선택 비중 41%

260515 (사진2) 현대차, '더 뉴 그랜저' 계약 첫날 1만대 돌파 0 현대자동차 플래그십 세단 그랜저가 계약 첫날 1만대를 돌파하며 인기를 증명했다./현대차

현대자동차의 신형 그랜저가 출시 첫날 계약 대수 1만 대를 넘어서며 흥행 기대감을 키우고 있다. SUV와 전기차 중심으로 재편된 시장 환경에서도 대표 세단의 존재감을 다시 확인했다는 평가다.현대차는 '더 뉴 그랜저'가 출시 첫날 총 1만277대의 계약 실적을 기록했다고 15일 밝혔다. 이는 2019년 출시된 6세대 그랜저 부분변경 모델 이후 역대 페이스리프트 모델 가운데 두 번째로 높은 수치다.업계에서는 내연기관 기반 세단이자 부분변경 모델임에도 하루 만에 1만 대 이상 계약을 달성했다는 점에 주목하고 있다. 디자인 변화와 디지털 상품성 강화가 초기 수요를 견인했다는 분석이다.현대차는 이번 모델에 외관과 실내 디자인 전반을 손질하고 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'를 적용했다. 차량을 단순 이동수단이 아닌 연결형 디지털 디바이스로 확장한 점도 소비자 관심을 끌었다는 평가다.파워트레인별로는 가솔린 모델이 58%를 차지했다. 하이브리드 모델은 전체의 40% 수준으로 집계됐다. 현대차는 하이브리드 모델은 친환경차 인증 일정 영향으로 고객 인도가 하반기에 이뤄질 예정이라고 설명했다.고급 트림 선호 현상도 뚜렷했다. 최상위 트림인 '캘리그래피' 비중은 전체 계약의 41%를 차지했다. 기존 그랜저 캘리그래피 비중(29%)보다 12%포인트 높아진 수치다.신규 사양인 '스마트 비전 루프' 역시 높은 관심을 받았다. 해당 옵션은 캘리그래피 트림 기준 12.4% 선택률을 기록하며 첨단 감성·편의 사양에 대한 소비자 수요 확대를 보여줬다.현대차 관계자는 "전기차와 SUV 중심 시장 환경에서도 더 뉴 그랜저가 높은 관심을 받은 것은 디자인과 상품성, 디지털 혁신에 대한 고객 기대가 반영된 결과"라며 "앞으로도 새로운 가치를 제공하는 제품을 지속 선보일 것"이라고 말했다.