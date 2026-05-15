코스피, 장중 첫 8000선 돌파 후 급락…7400선대로 밀려

차익 실현 매물 쏟아지며 6%대 하락

코스피, 6.1% 급락 마감 0 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. /연합뉴스

코스피가 15일 장중 사상 처음으로 8000선을 돌파했지만, 이후 차익 실현 매물이 쏟아지며 급락해 7400선대로 밀려났다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 488.23포인트(6.12%) 내린 7493.18에 거래를 마쳤다.지수는 이날 0.37% 하락한 7951.75로 출발한 뒤 장 초반 상승 전환에 성공하며 한때 8046.78까지 올랐다. 지난 6일 7000선을 돌파한 이후 7거래일 만에 사상 처음으로 8000선을 넘어선 것이다.그러나 이후 차익 실현 매물이 대거 출회되면서 하락세로 돌아섰고, 낙폭도 빠르게 확대됐다. 급락장이 이어지면서 이날 오후 한때 코스피 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 약 한 달 만에 발동되기도 했다.투자자별 매매 동향을 보면 개인은 6조7158억원어치를 순매수했지만, 외국인과 기관은 각각 5조311억원, 1조7741억원을 순매도했다.시가총액 상위 10개 종목도 일제히 하락했다. 삼성전자(-8.61%), SK하이닉스(-7.66%), 삼성전자우(-7.38%), SK스퀘어(-6.23%), 현대차(-1.69%), LG에너지솔루션(-5.66%), 삼성전기(-1.37%), 두산에너빌리티(-5.38%), HD현대중공업(-4.62%), 기아(-5.67%) 등이 모두 약세를 보였다.이날 코스닥도 전 거래일 대비 61.27포인트(5.14%) 내린 1129.82에 장을 마쳤다.코스닥 시가총액 상위 10개 종목 역시 모두 하락 마감했다. 알테오젠(-4.16%), 에코프로비엠(-8.85%), 에코프로(-9.21%), 레인보우로보틱스(-3.60%), 코오롱티슈진(-2.36%), 삼천당제약(-4.20%), 리노공업(-11.56%), 리가켐바이오(-2.30%), HLB(-2.44%), 에이비엘바이오(-5.02%) 등이 내렸다