“‘이재명 잘한다’ 얘기 기분 좋아”…李대통령 스승 눈물

이재명 대통령, 초등학교 은사에게 카네이션 0 이재명 대통령이 경북 안동 한 식당에서 삼계초등학교 은사 박병기 선생님에게 카네이션을 달아드리고 있다. /제공=청와대

이재명 대통령은 스승의 날인 15일 초등학교 은사 박병기 선생님을 만나 카네이션을 달아드리고 오찬을 함께 했다.이 대통령은 이날 안동의 한 식당에서 초등학교 동문들과 박 선생님을 만나 안부를 건네고, 가슴에 카네이션을 달아드렸다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.박 선생님은 삼계초등학교에서 이 대통령의 6학년 담임을 맡았다.박 선생님은 제자들의 이야기를 들은 뒤 "정말 감격스럽다. 어떤 선생님이 이런 영광을 누릴 수 있을까 싶다"고 눈시울을 붉히기도 했다.박 선생님은 이 대통령에게 "나라를 제자리에 잡아줘서 고맙다. 가는 곳마다 '이재명 잘한다'는 이야기가 많이 들려 기분이 좋다"며 "끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다"고 말했다.이 대통령은 "선생님께 다시 한번 감사드린다"며 "친구들도 함께해줘서 정말 반갑고 고맙다. 좋은 세상에서 모두 건강하게 잘 살아가자"고 인사를 건넸다.한편 이 대통령은 이날 대구·경북(TK) 통합 신공항 건설 예정 부지인 대구 군위군과 경북 의성군 일대를 방문했다.이 대통령은 공항 건설에 필요한 재원 조달의 어려움을 사업이 장기화 되고 있다는 현장 관계자의 말을 듣고 "재원 문제 등으로 사업 추진이 지연되고 있는 상황에 대해 매우 안타깝게 생각한다"고 말했다.