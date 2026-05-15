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경제 보험

롯데손보, 1분기 198억원 적자…“중동 사태로 투자손익 영향”

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정채현 기자

승인 : 2026. 05. 15. 17:53

보험손익, 272억원으로 흑자 전환
CSM도 11.1% 증가한 2조5090억원
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/롯데손해보험
롯데손해보험이 중동 전쟁과 유가 상승 등 영향으로 투자손익이 감소하며 올해 1분기 적자를 기록했다.

롯데손보는 15일 공시를 통해 1분기 당기순손실 198억 원, 영업손실 285억 원을 기록했다고 밝혔다.

롯데손보는 "중동 전쟁과 유가 상승 등 비우호적 시장환경에 따른 투자손익 감소 영향"이라며 "다만 보험영업이익과 보험계약마진(CSM) 등 핵심 지표는 지속적으로 개선되며 본업 경쟁력을 강화했다"고 설명했다.

롯데손보의 1분기 보험손익은 272억 원으로 전년 동기(-112억원) 대비 흑자 전환하며 뚜렷한 회복세를 나타냈다. CSM은 2조5090억 원으로 전년 동기 대비 11.1% 늘었다. 같은 기간 CSM 상각액은 587억 원으로 12.3% 증가했다.

올해 1분기 장기 보장성보험 원수보험료는 6410억 원으로 지속적인 성장세를 보였다. 여기에 장기보험 간접비용과 자동차보험 사업비, 일반보험 사업비 등을 절감하며 보험업 본업의 사업기반을 더욱 강화했다.

한편 롯데손보는 중동 전쟁과 유가 상승 등 비우호적 시장환경으로 금리가 급등하면서 1분기 투자손익에서 557억 원 손실을 기록했다.

롯데손보는 "대부분 만기 시 원금이 보장되는 안전자산인 금리부자산의 단순 평가손실이 반영된 것으로 향후 시장 안정화 시 손실이 환입될 전망"이라며 "일부 외화자산의 일시적 손실 역시 헤지 비용을 제외하면 대부분 회수할 수 있는 구조"라고 설명했다.

보험사의 자본건전성을 나타내는 지표인 지급여력(K-ICS·킥스) 비율은 164.4%로, 안정적 수준을 유지했다. 롯데손보는 보험영업이익의 안정적 성장과 자산 구조 개선 효과를 바탕으로 자본건전성을 안정적으로 관리할 방침이다.

롯데손보 관계자는 "금리·환율 변동에 따른 일시적 평가손실 인식에도 불구하고 보험손익과 CSM 등 핵심 경영지표의 성장세를 이어가고 있다"며 "자본건전성 개선 중심의 사업기반 강화를 이어가겠다"고 말했다.
정채현 기자

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