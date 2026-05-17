“식사하며 정을 나눠 좋다”… 아산시 농촌마을 공동급식사업 호평

30개 마을 곧동급식 운영 지원 계획

아산시 농촌마을 공동급식사업 0 아산시가 시행하는 농촌마을 공동급식 지원사업으로 제공된 도시락을 마을 주민들이 경로당에 모여 함께 식사하고 있다. /아산시

충남 아산시가 농촌 마을별 최대 300만원 규모의 공동급식 비용을 지원하는 공동급식사업이 높은 호응을 얻고 있다.아산시는 농촌지역 주민들의 건강한 식생활과 공동체 활성화를 위한 '농촌마을 공동급식 도우미 지원사업'을 추진한다고 17일 밝혔다.이 사업은 농번기 공동급식을 통해 일손 부족 문제를 해소하고 농업인의 영농 집중도를 높이는 한편, 여성농업인의 식사 준비 부담을 덜기 위해 마련됐다. 시는 30개 마을을 지원 대상으로 선정하고 공동급식 운영을 지원할 계획이다.특히 지난해 사업에 참여한 마을 주민들로부터 높은 만족도와 호응을 얻으며 올해 사업에 대한 기대감도 커지고 있다.어르신들은 "함께 식사하며 정을 나눌 수 있어 좋다"는 반응을 보였고, 농가 역시 "농번기 식사 준비 부담을 덜 수 있어 큰 도움이 된다"고 평가했다.선정된 마을에는 마을별 최대 300만 원 규모의 공동급식 도우미 인건비와 식자재비, 도시락 비용 등을 지원한다. 이를 통해 고령화와 인력 부족 등으로 어려움을 겪는 농촌 마을의 영농 여건 개선에 실질적인 도움이 될 것으로 기대되고 있다.마을 공동급식은 농번기 바쁜 영농 활동 속에서 주민들이 함께 식사를 준비하고 나누며 공동체 유대감을 높이고, 여성농업인의 반복적인 가사노동 부담을 줄이는 데 큰 역할을 하고 있다.시 관계자는 "이번 사업이 농번기 농업인의 영농 부담을 줄이고 마을 공동체 활성화에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 농업인이 체감할 수 있는 다양한 농촌복지 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.