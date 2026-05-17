육중완밴드 강준우, 득남 “이른둥이 부모들 힘내시길”

강준우 0 /강준우 인스타

밴드 육중완밴드 멤버 강준우가 초극소미숙아로 태어난 아들의 근황을 전하며 응원을 부탁했다.강준우는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "좋은 일이 있어 여러분께 축하받고 싶은 마음에 글을 쓴다"며 아들의 출산 소식을 직접 알렸다.그는 "지난 16일 저희 아들 강우주가 세상에 태어났다"며 "우주는 양수과소증과 태반조기박리로 인해 25주, 690g의 아주 작은 초극소미숙아로 태어났다"고 밝혔다. 이어 "초반에 큰 고비가 있었지만 지금은 신생아중환자실 인큐베이터에서 무럭무럭 자라 몸무게가 1kg을 넘겼다"고 전했다.강준우는 그동안 출산 소식을 쉽게 알리지 못했던 이유도 털어놨다. 그는 "부모님께조차 바로 말씀드리지 못했다"며 "분명 축하받아야 할 일인데도 이상하게 너무 두렵고 무서웠다"고 고백했다.이어 "혹시라도 말을 꺼내는 순간 아이가 어디론가 날아가 버릴 것만 같았고, 우리가 무언가를 잘못해서 이런 일이 생긴 건 아닐까 하는 마음도 계속 들었다"며 "그래서 우주의 출산을 세상에 알리는 일 자체가 쉽지 않았다"고 밝혔다.그러면서도 "시간이 지날수록 오히려 그런 제 마음이 우주에게 너무 미안해졌다"며 "부모인 저희조차 아이의 탄생을 제대로 말하지 못하고 온전히 받아들이지 못하고 있는 것 같아 아기에게 너무 미안하고 가엾게 느껴졌다"고 전했다.강준우는 "그래서 용기를 내보기로 했다. 우리 아들의 존재를 많은 분들께 알리고 싶었다"며 "우주가 많은 사람들에게 축복받는 아이가 되었으면 좋겠다"고 말했다.끝으로 그는 "아직도 많이 두렵고 조심스럽지만 우주가 세상에 태어난 건 분명 기적이라고 생각한다"며 "아이에게 많은 축복과 용기 부탁드린다"고 덧붙였다. 또한 "지금도 각자의 자리에서 힘겨운 시간을 보내고 계신 많은 이른둥이 부모님들께도 진심으로 함께 힘내자는 말을 전하고 싶다"고 응원의 메시지를 남겼다.