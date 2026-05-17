광양, 철강·금속 AX실증센터 유치…221억 투입해 AI 제조혁신 본격화

철강·금속 인공지능전환(AX) 실증센터 구축사업 선정

KTL광양분소 전경 0 한국산업기술시험원 광양분소 전경. /광양시

전남 광양시가 산업통상부 공모사업 '철강·금속 인공지능전환(AX) 실증센터 구축사업'에 최종 선정됨에 따라 철강·금속산업 인공지능(AI) 기반 제조혁신과 미래 경쟁력 확보하게 됐다.광양시는 이번 사업이 지난해 산업위기 선제대응지역으로 지정된 이후 추진 중인 산업위기 대응 연계사업의 하나로 추진된다고 17일 밝혔다.사업은 한국산업기술시험원(KTL)을 주관기관으로 전남도와 광양시를 비롯해 △전남테크노파크 △한국전자기술연구원 △한국철강협회 △한국첨단제조기술연구원 등이 공동 참여하게 되며, 2026년부터 2030년까지 사업비 221억원(국비 140억원, 도비 18억원, 시비 42억원, 민간현물 21억원)을 투입해 추진된다.광양시는 지방비 매칭과 함께 KTL 광양분소에 AX실증센터를 조성하고, 철강·금속 제조 및 가공산업의 AX 실증 기반 구축과 기업 지원에 나설 방침이다. 주요 사업 내용은 △실증데이터 기반 AI 솔루션 개발 △AX 실증 및 현장 기술지원 △온프레미스 AI 인프라 구축 △기업 맞춤형 AX 전환 지원 △AI 전문인력 양성 등이다.최근 철강산업은 글로벌 공급과잉과 보호무역 강화, 탄소규제 확대 등으로 어려움을 겪고 있으며, 중소기업은 인력과 비용, 기술 부족 등으로 AI 전환에 한계를 겪고 있다. 광양시는 이번 사업을 통해 지역 철강·금속 기업의 생산성 향상과 품질 고도화, 에너지 절감 등 제조 경쟁력 강화를 지원할 계획이다.광양시 관계자는 "이번 사업 선정은 지역 철강산업의 제조혁신 기반을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "AX실증센터를 중심으로 지역 기업의 AI 기반 제조혁신과 탄소중립 전환을 지원할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.