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“소나무 무단이동 금지!”…안동시, 재선충병 방제 위한 특별단속

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안동 김정섭 기자

승인 : 2026. 05. 17. 09:26

0517 안동시 소나무재선충병 인위적 확산 방지 총력 (1)
안동시 관계자가 소나무재선충병 인위적 확산 방지를 위해 소나무무류 무단 이동 여부를 단속하고 있다./안동시
경북 안동시가 10월 말까지 소나무류 무단 이동을 막기 위한 특별단속을 실시한다.

17일 안동시에 따르면 이번 단속은 소나무재선충병 피해의 선제적 예방과 인위적 확산 방지를 위해 진행하는 것이다.

국립산림과학원의 역학조사 결과에 따르면 최근 3년간 소나무재선충병이 새롭게 발생하거나 재발한 원인의 약 67%가 인위적인 확산으로 조사됐다.

안동시는 인위적인 확산 방지를 위해 화목 사용 농가를 비롯해 찜질방, 제재소, 조경업체 등 소나무류 취급 가능성이 있는 현장을 방문해 무단 이동과 보관 여부를 집중 점검하고 소나무류 무단 이동의 위험성을 알리는 계도 활동도 병행해 시민들의 자발적인 협조를 유도할 방침이다.

앞서 안동시는 지난해 10월부터 올해 4월까지 재선충병 발생 지역을 중심으로 고사목 약 6만7000본을 제거하고 강도간벌 205ha, 예방 나무주사 362ha, 수종전환 방제 48ha를 완료하는 등 피해 확산 차단을 위한 방제 작업을 추진해 왔다.

김병휘 시 산림과장은 "소나무재선충병 확산을 방지로 안동의 소중한 산림을 지키기 위해 시민 여러분의 적극적인 관심과 협조를 당부드린다"고 말했다.
김정섭 기자

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