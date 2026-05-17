재난에도 중단 없는 행정서비스…경남도, 전국 첫 ‘이원화’ 기반 통신망 구축

주요 전송 장비 창원 본청·진주 서부청사 분리

AI·클라우드 기반 차세대 디지털 행정 시동

경상남도국가정보통신서비스구축완료보고회(3) 0 경남도가 전국 최초로 구축 완료한 '국가융합망 이원화' 행정통신망 모습. /경남도

화재나 지진 등 어떠한 재난 상황에서도 도정 업무와 행정서비스를 중단 없이 유지할 수 있는 혁신적인 통신 인프라가 전국 최초로 경남도에 구축됐다.경남도는 지자체 최초로 '국가융합망 이원화 기반 경상남도 국가정보통신서비스 구축 사업'을 완료했다고 17일 밝혔다. 이번 사업으로 도내 18개 시·군청과 소방서, 사업소 등 총 192개 행정기관을 연계한 고품질 행정통신 서비스망이 완성됐다.핵심 성과는 창원 본청과 진주 서부청사로 주요 전송 장비를 분리 구성한 '행정통신망 자동 우회 체계'다. 기존의 단순 선로 이중화 방식을 넘어 유사시 통신망이 자동으로 우회되도록 구현했다. 주요 기관의 전송망을 주망과 예비망으로 나누고 통신사업자까지 이원화해 소방 및 행정통신망의 안정성을 극대화했다.아울러 통신 대역폭을 기존 대비 최대 25배까지 확대해 대용량 데이터의 실시간 처리가 가능해졌다. 이를 통해 인공지능(AI) 기반 영상분석, 지능형 CCTV 관제, 클라우드 등 차세대 디지털 행정 및 재난 대응 시스템을 안정적으로 운영할 수 있는 발판을 마련했다.경남도는 통신망 구축에 그치지 않고 행정서비스 연속성 확보를 위해 무중단 자동 전환 체계를 검증하는 장애 대응 훈련을 실시했으며, 향후 연 1회 이상 정기 훈련을 이어갈 계획이다. 이번에 구축된 통신서비스는 이달부터 본격 운영에 들어가며 2031년까지 안정적인 디지털 행정서비스를 제공하게 된다.김영애 도 정보통신담당관은 "지자체 최초로 추진한 이번 구축 사업은 도민 안전과 행정 신뢰성을 동시에 높이는 핵심 기반"이라며 "어떠한 재난 상황에서도 도민들이 안심하고 행정서비스를 이용할 수 있도록 '중단 없는 경남도정'을 실현하겠다"고 말했다.