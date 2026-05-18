디바이스 테크놀로지, AI 시스템·블록체인·의료 플랫폼·글로벌 이커머스 통합 플랫폼 구축

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디바이스 테크놀로지가 AI, 블록체인, 의료 플랫폼, 글로벌 이커머스를 결합한 차세대 디지털 통합 플랫폼 구축에 본격 나선다고 18일 밝혔다. 이번 사업은 에스엠 메디텍 강성묵 회장이 주도하며, 단순 블록체인 사업을 넘어 오프라인 산업 인프라와 글로벌 디지털 플랫폼을 연결하는 융합형 생태계 전략이라는 평가를 받고 있다.

디바이스 테크놀로지는 AI 시스템과 의료 플랫폼, 글로벌 이커머스, 디지털 결제 서비스를 하나의 네트워크로 통합해 실질적인 사용성과 안정적인 수익 구조를 동시에 확보한다는 방침이다. 특히 국내외 의료기기 공급·유통 사업과 연계해 플랫폼 전문성과 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.

강성묵 회장은 “온라인 중심 플랫폼 시대를 넘어 실제 산업과 연결되는 디지털 플랫폼이 필요한 시점”이라며 “차별화된 디지털 생태계 구축을 통해 새로운 성장동력을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “플랫폼 사업의 핵심은 실질적인 사용성과 지속 가능한 수익 구조에 있다”며 “단계별 플랫폼 안정화와 글로벌 파트너십 확대를 통해 가시적인 비즈니스 성과를 창출하겠다”고 덧붙였다.

디바이스 테크놀로지는 단계별 디지털 인프라 구축 전략도 공개했다. 우선 AI 기반 고객 데이터 분석 및 맞춤형 추천 시스템을 도입하고, 블록체인 기반 글로벌 포인트·결제 플랫폼을 구축할 예정이다. 이후 글로벌 프리미엄 상품 이커머스 플랫폼과 디지털 자산 기반 리워드 시스템을 순차적으로 확대한다는 계획이다.

또한 Web3 연동 글로벌 회원 플랫폼, 글로벌 라이브커머스 및 인플루언서 연계 시스템, 의료·헬스케어·이커머스를 결합한 통합 멤버십 플랫폼도 단계적으로 구축할 방침이다.

회사 측은 향후 AI 시스템과 의료 플랫폼, 글로벌 이커머스 및 디지털 결제 인프라를 하나의 플랫폼 구조로 연동해 실사용 기반의 디지털 생태계를 완성한다는 전략이다.