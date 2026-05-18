한화그룹, ‘맑은학교 환경운동회’ 개최…환경보호 실천 앞장

지난 16일 창원서 100여명 가족들과 진행

놀이 통해 환경 보호 중요성 이해

사진3_맑은학교_환경운동회에_참여한_초등학생이_친환경_가치_체험_놀이에_몰두하고_있다 0 '맑은학교 환경운동회'에 참여한 초등학생이 친환경 가치 체험 놀이에 집중하고 있다./한화그룹

사진1_창원_대원레포츠공원에서_열린_맑은학교_환경운동회에_경남지역_가족과_초등학생들이_참여했다 0 창원 대원레포츠공원에서 열린 맑은학교 환경운동회에 경남지역 가족과 초등학생들이 참여했다./한화그룹

사진2_경남_지역_참가_가족과_초등학생이_협동하여_쓰레기를_낚아_올리는_‘분리배출_낚시왕’_프로그램에_집중하고_있다 0 경남 지역 참가 가족과 초등학생이 협동하여 쓰레기를 낚아 올리는 '분리배출 낚시왕' 프로그렘에 참여하고 있다./한화그룹

한화그룹이 '맑은학교 환경운동회'를 개최하며 환경 보호의 실천 계기를 마련했다.18일 한화그룹에 따르면 '맑은학교 환경운동회'는 지난 16일 창원 대원레포츠공원에서 경남지역 초등학생 및 가족 100여명이 참석한 가운데 열렸다. 이번 운동회는 한화그룹의 대표 사회공헌 사업인 '맑은학교 만들기'의 세포 프로그램 중 하나로 진행됐다.올해 5년째를 맞이한 '맑은학교 만들기'는 한화그룹이 전국의 초등학교를 대상으로 태양광 발전설비와 미세먼지 저감시설을 지원하는 프로젝트다. 이 사업을 통해 지난 3월 지원을 마친 하동 진교초, 서울 토성초 등을 포함해 지난 5년간 전국 27개교, 약 1만 6500명의 학생이 친환경 교육환경의 혜택을 받았다.이번 행사는 아이들이 놀이와 체험을 통해 환경 보호의 중요성을 자연스럽게 이해하도록 기획됐다. 참가자들은 폐현수막을 대형천으로 활용해 맑은 공기를 지켜내는 '산소를 지켜라', 버려진 택배 박스를 대형 젠가와 함께 쌓아올리는 재활용 박스 젠가, 팀원이 협동해 쓰레기를 낚아 올리는 '분리배출 낚시왕' 등 다양한 활동을 통해 자원순환의 가치와 환경보호의 의미를 체험했다.특히 운동회 종료 후 주변 환경을 정화하는 플로깅 활동, 참가자 전원이 개인 텀블러를 지참하여 일회용 컵 사용자제 등을 통해 단순히 이론적인 교육을 넘어 아이들이 생활속에서 환경보호를 실천하는 계기를 마련하게 된 것에도 의미가 깊다는 평가다.행사에 참여한 창원 용호초 6학년 김선유 학생은 "게임과 운동회에 참여하는 게 재미있기도 하고, 이를 통해 버리는 물건들을 아껴서 다시 써보자는 생각을 하게 됐다"며 "오늘 운동회에서 배운 것들을 학교와 집에서 실천해 환경을 보호하고 싶다"고 말했다.한화그룹 관계자는 "이번 '맑은학교 환경운동회'는 어린이들이 환경의 소중함을 몸으로 체험하면서 친환경 가치를 자연스럽게 익힐 수 있도록 마련한 행사"라며 "앞으로도 '맑은학교 만들기'를 통해 지역사회와 함께하는 친환경 활동을 꾸준히 이어가고 아이들이 환경 감수성을 키울 수 있는 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.