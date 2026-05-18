KB국민카드, 글로벌 금융기관과 AI 금융 혁신 경험 공유

AI 도입 현황과 금융 비즈니스 활용 사례 발표

clip20260518132742 0 글로벌 금융기관과 AI 금융 혁신 경험을 공유하기 위해 지난 14일 KB금융지주 본사에서 열린 VISA Market Archetype 행사에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. /KB국민카드

KB국민카드는 지난 14일 VISA가 한국에서 개최한 'VISA Market Archetype' 행사에서 해외 금융기관 임원 약 20명을 대상으로 KB금융그룹의 AI 도입 현황과 전략을 공유했다고 밝혔다.이번 행사는 VISA와 협업하는 글로벌 금융기관 임원들이 한국 금융시장의 디지털 혁신 사례를 살펴보고, AI 기반 금융 서비스의 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.참석자들은 KB금융지주 본사를 방문해 그룹 차원의 AI 도입 사례와 카드 비즈니스 영역에서의 AI 활용 사례를 청취했다.이날 발표에서 KB금융지주는 그룹 차원의 AI 도입 현황, 디지털 전환 방향, AI 거버넌스 및 주요 추진 과제를 소개했다.KB국민카드는 AX추진 방향성 및 AI 에이전트 도입현황을 통해 카드 비즈니스에서 AI를 활용하는 방향과 사례를 공유했다.KB금융그룹은 AI를 금융 서비스 혁신을 위한 핵심 기술로 보고 있다. 특히 고객 중심의 서비스 고도화, 데이터 기반 의사결정, 내부 업무 생산성 향상, 리스크 관리 체계 강화 등 다양한 영역에서 AI 활용을 확대하고 있다.KB국민카드 관계자는 "이번 행사는 글로벌 금융기관 임원들과 KB금융그룹의 AI 도입 사례 및 디지털 혁신 방향을 공유한 뜻깊은 자리였다"며 "금융과 기술의 융합을 바탕으로 고객에게 더 나은 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력할 계획이다"라고 말했다.