뜨거운 관심…SOOP, EWC 선발전 ‘Road To EWC’ 티켓 매진

[SOOP 보도자료] SOOP, e스포츠 월드컵(EWC) 선발전 ‘Road To EWC’ 현장 관람 티켓 매진_20260518 0 SOOP이 진행하는 'Road To EWC' 현장 관람 티켓이 전석 매진됐다./SOOP

SOOP은 자사에서 진행하는 'Road to EWC 2026: League of Legends Korea Qualifier'의 현장 관람 티켓이 전석 매진됐다고 18일 밝혔다.EWC는 사우디아라비아 리야드에서 진행되는 클럽 기반 글로벌 e스포츠 대회로, 'Road to EWC 2026: League of Legends Korea Qualifier'는 EWC 본선 무대 진출권을 두고 LCK 팀들이 경쟁하는 선발전이다.5월 4일부터 26일까지 선발전이 진행되며 5월 4일, 5일, 12일, 18일, 19일 경기는 온라인으로, 25일과 26일 최종 경기는 상암 SOOP 콜로세움에서 오프라인으로 진행된다. 25일에는 T1과 DK의 승자조 결승, 26일에는 패자조 결승이 진행되며 양일 경기 결과에 따라 총 2개의 LCK 팀이 'Esports World Cup(EWC)' 리그 오브 레전드 종목 본선 진출권을 확보하게 된다. 디펜딩 챔피언인 젠지 e스포츠는 초청팀으로 본선에 직행한다.14일 예매를 시작한 현장 관람 티켓은 오픈 약 10분 만에 전석 매진되었고, 오프라인 경기 모두 빠르게 매진되며 팬들의 높은 관심을 입증했다.SOOP은 이번 대회의 제작 및 운영과 더불어 송출을 맡는다. 드롭스 등 다양한 시청 참여형 이벤트도 진행되며, 국내 팬들뿐만 아니라 전 세계 LCK팬들을 위해 다국어 중계도 제공한다. SOOP은 양자 독점 생중계로 한국어 중계를 제공하며, 영어?중문(번체)?베트남어 중계는 독점 생중계로 선보인다. 베트남 지역의 경우 현지 파트너인 'On Live' 플랫폼을 통해 송출된다