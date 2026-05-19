나홍진 감독 “‘호프’의 출발점? 어쩌다 보니 우주까지 갔다”

18일 칸 기자회견서 "범죄와 폭력 발생 원인 고민하다 구상"

원시적으로 보이길 원해…"레트로한 뷴위기의 CG로 준비"

외계인 연기 패스벤더, "아내가 출연하라고 권유했다" 농담

나홍진 감독 0 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 초청작 '호프'의 나홍진 감독이 지난 18일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 드 페스티벌에서 열린 공식 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다./EPA·연합뉴스

영화 '호프' 팀 0 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 초청작 '호프'의 테일러 러셀(맨 왼쪽부터)과 정호연, 조인성, 나홍진 감독, 황정민, 알리시아 비칸데르, 마이클 패스벤더가 지난 18일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 드 페스티벌에서 열린 포토콜 행사에 니섰다./EPA·연합뉴스

마이클 패스벤더 알리시아 비칸데르 부부 0 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 초청작 '호프'에 외계인으로 출연한 마이클 패스벤더(왼쪽)와 알리시아 비칸데르 부부가 지난 18일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 드 페스티벌에서 열린 공식 기자회견에 참여했디/EPA·연합뉴스

제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 최고의 화제작으로 떠오른 '호프'에 대해 연출자인 나홍진 감독이 입을 열었다.나 감독은 공식 시사회 다음날인 지난 18일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 드 페스티벌에서 열린 '호프' 공식 기자회견에서 "범죄와 폭력 등 다양한 사회 문제가 발생하는 원인이 뭘까 고민했다"면서 "'곡성'이 초자연적이고 종교적이었다면 이번에는 그게 우주까지 갔다. 그러다 보니 자연스럽게 외계인이 나왔고 이 영화의 시작이 됐다"고 밝혔다.이어 "현대적이지 않고 원시적인 영화이길 바랐다. 그렇게 보이려면 컴퓨터그래픽(CG) 크리처가 등장하고, 그것과 어울리지 않는 배우들의 아주 난도 높은 액션 연기가 동반돼야 해서 그들을 잘 설득해 속인 뒤 유인했다"며 "CG는 레트로하게 준비하고 싶어 많은 디자이너와 긴 시간 작업해 왔다. 그래서 결국 너무 많은 디자인을 뽑아내다가 최선의 디자인을 뽑아낸 건지 아닌지 구분할 수 없는 지경에 이르렀을 때 결정하게 됐다"고 털어놨다.1980년대 비무장지대의 작은 마을 호포항을 배경으로 벌어지는 외계인과 인간의 처절한 살육전을 그린 '호프'는 시사회 직후 여러 해외 매체들이 속도감 넘치는 액션을 극찬하면서도 CG의 완성도를 비판해 찬반양론에 휩싸였다.나 감독은 속편을 암시하는 마지막과 관련해 "이후 이야기는 써놓은 것도 있고 만들고 싶다. 그 기회를 만들기 위해 노력할 것"이라면서도 "'호프'의 결말은 완결성을 지니고 있다고 생각한다. 그래서 그 대가로 이후 서사를 새로 써야 하는 위기에 처해있다"고 답했다.한편 극 중에서 모션캡처와 페이스캡처 방식으로 실제 모습을 감춘 채 외계인을 연기한 '엑스맨' 시리즈의 할리우드 연기파 배우 마이클 패스벤더는 출연 계기를 묻는 질문에 "아내(알리시아 비칸데르)가 '함께 출연하자'고 권유했기 때문"이라고 말해 웃음을 자아낸 뒤 이내 진지한 어조로 "나 감독은 언제나 한 작품 안에 리얼리티와 코미디, 기괴함 같은 다양한 장르를 섞기 때문에 배우로서도 굉장히 희귀한 영화적 경험을 할 수 있었다"며 만족감을 드러냈다.국내 관객들에게 '대니쉬 걸' '제이슨 본' 등으로 익숙한 비칸데르는 "처음으로 경험했던 해외 영화제가 2010년 부산국제영화제였고, 여기에서 아시아 영화와 사랑에 빠졌다"며 "이후 나 감독의 '추격자'를 보고 깜짝 놀랄 만큼 너무 좋아, 몇 년 후 나 감독의 SF에 외계인으로 출연해 달라는 제안을 받고 수락했다"고 말했다.칸에서의 모든 일정을 마친 '호프'는 오는 7월 국내에서 개봉할 예정이다.