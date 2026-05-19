김산 무안군수 후보 캠프, 경선 후보 합류로 ‘민주당 원팀’ 구축

경선 나선 나광국·최옥수·류춘오·이혜자 전 예비후보 합류

김산 무안군수 후보 0 더불어민주당 김산 무안군수 후보 캠프 사무실에서 경선에 참여했던 예비후보들과 원팀 선거대책위를 완성하고 손을 들어 화이팅을 외치고 있다.왼쪽부터 최옥수 전 예비후보, 이혜자 전 전남도의원, 김산 무안군수 후보, 류춘호 전 예비후보./이명남 기자

김산 무안군수 후보 0 더불어민주당 김산 무안군수 후보가 18일 오후 선거 사무소에서 원팀을 구성 후 인사말을 하고 있다./이명남 기자

더불어민주당 김산 무안군수 후보 캠프가 당내 경선에 참여했던 예비후보들과 지역 인사들의 합류로 선거대책위원회 체제를 확대했다.19일 김산 후보 캠프에 따르면 지난 18일 나광국 전남도의원과 최옥수 김대중재단 무안군지회장이 선거대책위원회에 합류해 김 후보 지원에 나서기로 했다.또 류춘오 무안군체육회장과 이혜자 전 전남도의원도 캠프에 합류하며 선거 지원 활동에 힘을 보태기로 했다.김산 후보는 경선 과정에서의 갈등과 대립을 넘어 무안의 발전과 당의 승리라는 대의 아래 이뤄진 이번 원팀 구성을 크게 환영했다.이로써 김 후보 측은 선대위 확대를 통해 당내 결속력을 한층 강화하고 지방 선거체제 구축에 속도를 낼 계획이다.선거대책위원회는 김산 후보 지원과 함께 이번 지방선거에 출마한 민주당 소속 광주·전남통합특별시의원 후보와 군의원 후보들의 선거운동 지원에도 나설 예정이다.김산 후보는 "무안 발전과 지방선거 승리를 위해 힘을 모으게 됐다"며 "군민들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 김산 후보 캠프는 공식 선거운동 첫날인 오는 21일 오전 11시 선거사무소에서 출정식을 갖고 본격적인 선거운동에 돌입할 예정이다.