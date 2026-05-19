인천시, 양자기술로 하수 속 마약류 감시체계 구축 나선다

양자센서 활용해 극미량 마약류 실시간 검출

양자·AI 기반 시민 체감형 안전망 구축 추진

bf2f9343-cb6a-4610-bf68-ed707405e63d 0 '인천시 양자 기술 도입·전환(QX) 기반 공공안전 실증사업'을 표현한 AI 생성 이미지 입니다.

인천시가 양자기술을 활용해 하수 속 마약류를 실시간으로 감지하는 공공안전 시스템 구축에 나선다.인천시는 '양자 기술 도입·전환(QX) 기반 시민체감 공공안전 실증사업'의 수행기업으로 ㈜지큐티코리아(주관)를 최종 선정하고, 본격적인 실증사업을 추진한다고 19일 밝혔다.인천시와 인천테크노파크가 함께 진행하는 이번 사업은 지역 양자산업을 육성하고 공공분야의 선도적인 실증 사례를 발굴하기 위해 마련됐다.공공안전 분야에 양자기술을 적용한 실증 모델을 구축함으로써, 관련 기술의 현장 적용 가능성을 검증하고 산업 확산의 기반을 다지는 것이 핵심이다.이번에 선정된 과제는 양자기술 기반 하수중 마약류 감시 플랫폼 실증이다.인천보건환경연구원과 연계해 진행되며, 양자센서를 활용해 하수 내에 존재하는 미세 농도의 마약류를 신속하고 정확하게 검출하는 감시체계를 구축하게 된다.기존의 하수 기반 마약류 분석은 실험실 중심의 정밀 분석 체계로 운영돼, 시료 채취부터 최종 결과 도출까지 상당한 시간이 소요되는 한계가 있었다.그러나 이번 실증사업을 통해 현장에서 이상 징후를 즉각적으로 감지할 수 있는 '스크리닝 기반 감시체계'가 마련되면, 마약류 확산에 대한 공공기관의 대응력이 획기적으로 높아질 것으로 기대된다.사업 수행을 위해 주관기관인 ㈜지큐티코리아는 양자기술 기반의 단일광자검출기(Si-SPD)를 활용해 극미량의 마약류 검출 성능을 검증할 예정이다.참여기관인 ㈜카티스는 현장 검출 데이터를 실시간으로 수집·전송·연동하는 통합 플랫폼 구현을 맡는다.이를 통해 데이터 보안, 통합 관제 및 운영 관리 기능을 제공해 검출 데이터의 신뢰성과 현장 활용성을 극대화할 계획이다.이남주 시 미래산업국장은 "이번 사업은 양자기술을 공공서비스에 실제 적용하는 시민 체감형 실증이자, 국내 최초의 시도라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 기업의 양자기술 실증과 사업화를 적극 지원해 인천만의 '양자·인공지능(AI)·바이오' 융합 산업 생태계를 강화해 나가겠다"고 말했다.한편 인천시는 향후 공공안전, 환경, 보건 등 다양한 현장 중심의 실증 사례를 지속적으로 발굴할 계획이다.특히 양자·AI·바이오 융합 기반의 실증 생태계를 고도화함으로써 정부의 'K-양자 클러스터' 지정에 선제적으로 대응하고, 인천형 양자산업 기반 구축에 박차를 가할 방침이다.